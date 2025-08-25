Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel

Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel

Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants, Cafés und viele weitere tägliche und soziale Annehmlichkeiten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich 1 km vom Strand, 4 km vom Zentrum von Mahmutlar, 4,5 km vom Einkaufszentrum Alanyum, 7,4 km von der Burg Alanya und 32 km vom Flughafen Gazipasa entfernt.

Die Neubauten befinden sich in einem Projekt, das aus 14 Blöcken auf einer Gesamtfläche von 35.109 m² besteht. Das Projekt verfügt über Endlos-Pools im Innen und Außenbereich, Wasserrutschen für Kinder und Erwachsene, Wasserfälle, Wanderwege, Basketball- und Volleyballplätze, Tischtennisplatten, Tennisplätze, Wasserballanlagen, Kinderspielplätze, Sitzbereiche, eine Gemeinschaftslobby, eine Rezeption, ein beheiztes Hallenbad, ein türkisches Bad, eine Sauna, Dampf- und Salzräume, Massageräume, Hobbyräume für Erwachsene und einen Kinderpark.

AYT-04119