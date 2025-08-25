  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Muratpasa, Türkei
von
$1,04M
;
50
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27780
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lange bleiben möchten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya befinden sich in der Nähe von Geschäften des täglichen Bedarfs wie Märkten, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Banken, 50 m von einer Straßenbahnhaltestelle, 2,8 km von den Einkaufszentren Ikea und Agora, 4,4 km von den Einkaufszentren Mall of Antalya und Deepo, 5,5 km vom Strand Mermerli, 5.8 km zum Mark Antalya und Stadtzentrum, 8 km zum internationalen Flughafen Antalya, 11 km zu den Stränden Konyaaltı und Lara, 13 km zum Busbahnhof Antalya.

Das Luviya-Projekt wird auf einem 65.000 m² großen Grundstück mit einer 390.000 m² großen Baufläche errichtet. Das Projekt umfasst 730 Wohnungen, 104 Markenresidenzen, ein Einkaufszentrum mit 175 Geschäften, 21 Straßenläden, 35 Büros, 1 Restaurant, Aufzüge, Innen- und Außenparkplätze, Elektroladestationen, eine Sauna, einen Hausmeisterservice, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, begrünte Außenanlagen sowie Innen- und Außenpools.

Die 1-, 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit hohen Decken im Projekt verfügen über eingebaute Küchengeräte, Deckenklimaanlagen, einen Erdgasboiler, Waben, eine Garderobe, eine Stahltür, Spot- und LED-Beleuchtung sowie eine Gegensprechanlage.


AYT-04507

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$166,138
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$134,604
Wohnviertel Chic apartments for sale in a Desirable area in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$139,873
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Türkei
von
$179,379
Wohnanlage The Project in İstanbul-Bağcılar
Sariyer, Türkei
von
$191,028
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$1,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Aksu, Türkei
von
$223,673
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Gut gestaltete, schicke Wohnungen in einem Projekt in Altintas mit reichhaltigen Annehmlichkeiten vor Ort Die Wohnungen befinden sich in Aksu, Altıntaş. Aksu ist ein Bezirk in Antalya mit einer verwurzelten Geschichte. Der Stadtteil Altıntaş ist eines der prestigeträchtigsten Wohngebiete und…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$358,434
Das Projekt umfasst:GrünflächenWanderwegeFahrradwegePavillonsZierbeckenFitnesscenterTürkisches BadBillardTischtennisplatteFitnessstudioInnenpool3 KinderspielplätzeTennisplatz2 FußballfelderVolleyball und BasketballplätzeParkplatzSicherheitLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft bef…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$318,348
Neue Studios und Apartments mit verschiedenen Layouts im Aparthotel. Die Residenz verfügt über:Großes Business CenterSicherheit rund um die UhrCaféHallenbad,multifunktionales ZentrumSauna und WellnessConciergeGarageSupermarktBasketballplatzTrockenreinigung und FriseurAusstattung und Ausstatt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen