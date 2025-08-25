  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Aksu
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya

Aksu, Türkei
von
$168,344
;
37
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27842
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Aksu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Investment Wohnungen zum Verkauf in einem umfassenden Komplex in Aksu Antalya

Diese stilvoll gestalteten Wohnungen in Antalya Aksu sind für Investitionen geeignet. Sie befinden sich in einem elitären Projekt in der Nähe des Flughafens, in Übereinstimmung mit der internationalen Hotelkette Best Western. Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altıntaş, einem neuen beliebten Wohnzentrum der Türkei und Antalyas. Altıntaş beherbergt Qualitätsprojekte und zeichnet sich durch seine vorteilhafte Lage in der Nähe des Flughafens aus.

Die Wohnungen in Aksu Antalya sind 7,9 km von den Lara-Stränden, 8,2 km vom Internationalen Flughafen Antalya, 11 km vom Einkaufszentrum TerraCity, 12 km vom Medical Park Krankenhaus, 16 km von Kaleiçi und 23 km von The Land of Legends entfernt.

Das stilvolle Projekt umfasst 88 Wohnungen und 39 Hotelzimmer, die mit Best Western unter Vertrag stehen. Das Projekt verfügt über ein 24/7-Sicherheits- und Kamerasystem, einen Innen- und Außenpool, einen überdachten Parkplatz, einen Kinderpool, Kinderspielplätze, Sitzbereiche, ein Freiluftkino, einen Grillbereich, einen Entspannungsbereich im Innenhof, eine Kaffeestation, einen Arbeitsbereich, eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, einen Generator, ein SPA, eine Sauna, ein gut ausgestattetes Fitnesszentrum, einen Zubringerdienst und einen Concierge-Service.

Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 7.668,48 m² und besteht aus 2 Wohnblöcken und 1 Hotelblock. Die Apartments im 7. Stock und darüber haben Meerblick. Die Wohnungen sind mit einem intelligenten Haussystem, einer Fußbodenheizung, einem automatischen Rollladensystem, einem 3-teiligen Einbauset, einer Split-Klimaanlage, einem Jacuzzi in den Wohnungen mit Terrasse, einer Duschkabine und einer Video-Gegensprechanlage ausgestattet.

Die Hotelzimmer verfügen über eine VRF-Klimaanlage, eine Minibar, einen Safe, einen Haartrockner, ein Bügelbrett, ein Bügeleisen, einen Wasserkocher, einen Fernseher, einen Handtuchhalter, einen Handtuchhalter, einen Toilettenpapierhalter, eine Toilettenbürste, einen Halter für die Duschecke, einen Mülleimer, einen Treteimer, ein spezielles Tablett mit zwei Becherhaltern und zwei Fächern für Materialien, einen Bodenreinigungswagen, einen Sack und einen Müllbehälter, Kissenbezüge, Laken und Bettbezüge.

Bitte besuchen Sie die Anzeige mit der Referenznummer AYT-04152 für den Bereich der Nichtwohnungshotels.


AYT-04295

Standort auf der Karte

Aksu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,19M
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Uskudar, Türkei
von
$438,077
Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Mahmutlar, Türkei
von
$135,602
Wohnviertel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$139,873
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Türkei
von
$322,773
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Aksu, Türkei
von
$168,344
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Wohnviertel New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Wohnviertel New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Wohnviertel New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Wohnviertel New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Alle anzeigen Wohnviertel New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Wohnviertel New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Yaylalı, Türkei
von
$149,482
Neu gebaute Apartments zum Verkauf in Alanya befinden sich in Kestel. Das Viertel Kestel ist ein neu entwickeltes Gebiet mit einem hochwertigen Wohnkomplex. Die staatliche Universität von Alanya in Kestel mit dem Institut für Architektur, Ingenieurwesen und Wirtschaft. Neue Apartments in Kes…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Besiktas, Türkei
von
$287,409
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es hat einen direkten Blick auf das goldene Ufer des Goldenen Marmarameers in einem der angesehensten europäischen Gebiete Istanbuls. Der Projektbereich ist einer der wichtigsten Bereiche der Immobilienentwicklung. Es ist das Ziel für diejenigen, die eine Investiti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
155,000
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von
$282,703
In Kombination mit Dynamik und Komfort des Stadtlebens bietet die Residenz ein einzigartiges Wohnerlebnis mit exklusiver moderner Architektur und umfangreichen Einrichtungen. Mit hochsiedenden und geräumigen Innenräumen, zentraler Lage und umweltfreundlichen Funktionen verspricht es einen lu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen