Wohnkomplex 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!

Der Komplex befindet sich im Zentrum von Antalya, direkt an der touristischen Hauptstraße Işıklar.
Er ist bis ins kleinste Detail durchdacht gestaltet: einzigartiges Design, Panoramafenster und ein Smart-Home-System.
Mit eigener Infrastruktur und professioneller Hausverwaltung ist das gesamte Konzept darauf ausgelegt, die steigende Nachfrage nach Kurz- und Langzeitmieten an diesem Standort zu decken.
Nur bis zum 31. Dezember:
— 4 % Steuerbefreiung beim Kauf
— Garantierte jährliche Rendite von 6 % für Investoren
— Ein transparentes, liquides Produkt mit niedrigem Einstiegspreis