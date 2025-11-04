  1. Realting.com
  Wohnkomplex 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!

Muratpasa, Türkei
von
$170,376
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
ID: 33087
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.12.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

Der Komplex befindet sich im Zentrum von Antalya, direkt an der touristischen Hauptstraße Işıklar.

Er ist bis ins kleinste Detail durchdacht gestaltet: einzigartiges Design, Panoramafenster und ein Smart-Home-System.

Mit eigener Infrastruktur und professioneller Hausverwaltung ist das gesamte Konzept darauf ausgelegt, die steigende Nachfrage nach Kurz- und Langzeitmieten an diesem Standort zu decken.

Nur bis zum 31. Dezember:

  • Eine 2+1-Wohnung zum Preis einer 1+1-Wohnung – 145.000 € statt 200.000 €!
  • Zwei 2+1-Wohnungen stehen zum Verkauf, mit der Option, den Garten zu verglasen und die Wohnfläche zu vergrößern.

— 4 % Steuerbefreiung beim Kauf
— Garantierte jährliche Rendite von 6 % für Investoren
— Ein transparentes, liquides Produkt mit niedrigem Einstiegspreis

  • Gewerbekomplex
  • Tiefgarage
  • Geschlossener, begrünter Innenhof
  • Gewerbefläche im Erdgeschoss
  • Private interne Infrastruktur

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
