Wohnkomplex LAVINYA QUEEN

Neubau in Mersin, Tomyuk

Zwei Blöcke auf 13 Etagen (untergrund Parkplatz, null Stock + 13 Etagen)

Ferienwohnungen 1+1 und 2+1

Fläche 1+1 - 75 m2 Brutto, 49 m2 Netto

Fläche 2+1 - 120 m2 Brutto, 85 m2 Netto

Baubeginn - 30.06.2022

Ende der Konstruktion - 30.05.2024

Entfernung zum Meer - 450 Meter



Entfernung zum Zentrum von Erdemli - 7 km

Familienklinik - 1000m

Basar, Migros Supermarkt - 70m

Grundschule - 100m

Restaurant - 50m

Bäckerei - 50m

Alle Apartments verfügen über ein intelligentes Heimsystem

Es wird schallisoliert zwischen den Wohnungen.

Auf der Etage 2 Aufzüge, 2 Treppen

Block A - 5 Wohnungen auf dem Boden

Block B - 6 Wohnungen auf dem Boden

Preis 1+1 ab 83.000 Euro

Preis 2+1 ab 116.500 Euro

40% erste Zahlung, 16 Monate

Eigenschaften der Wohnung

Klimaanlage

Wärmeverdünnung

Vergasungsperspektive

Es wird hitzebeständiger Bims verwendet.

Smart Aufzug SystemDetails der Ferienwohnung: Hängedecke

MDF Küchenschränke mit Steinarbeitsplatte

Nahe im Flur

Kleiderschrank

Badezimmer Schließfächer

Stahl Außentür

Doppelglas PVC mit thermischer Glasfunktion

Wand mit wasserdichter Farbe lackiert

Badezimmer haben Duschkabinen, HILTON Spüle, keramische Wandbeläge und Armaturen

Duschkabine 1. Klasse

Boden in Wohngebieten - Laminat - 8 mm., in der Sanitäranlage, Balkone und Korridor - FliesenDie Infrastruktur des Komplexes: Generator

Sicherheit.

Videoüberwachung

Parkplatz ist offen

Parkplatz in der Nähe

Fahrradparkplatz

Schwimmbad

Pool offen

Kinderbecken

Aquapark

Spielplatz offen

Kinderspielzimmer

Sandkasten

Basketballplatz

Grillzone

Erbsen

Fitnessspielplatz im Freien

Wanderungen

Landschaftsgestaltung

Tennisplatz

Hamam (2 Einheiten)

Sauna (2 Einheiten)

Schock Zimmer

Fitnessraum im Freien

Tischtennis

Billard