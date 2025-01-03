  1. Realting.com
  Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella

Marbella, Spanien
von
$935,896
;
17
ID: 27602
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Marbella

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Luxuriöse und stilvolle Wohnungen in perfekter Harmonie in Marbella

Marbella ist eines der begehrtesten Reiseziele Europas und bekannt für seine einzigartige Mischung aus mediterranem Lebensstil, kosmopolitischer Atmosphäre und natürlicher Schönheit. Mit ihrem ganzjährigen Sonnenschein, renommierten Golfplätzen, gehobener Gastronomie, luxuriösen Einkaufsmöglichkeiten und einer lebendigen Kulturszene bietet die Stadt eine unvergleichliche Kulisse, in der Freizeit und Raffinesse miteinander verschmelzen. Die umliegenden Berge und das Mittelmeer bilden einen Rahmen, der Ruhe mit der Dynamik eines internationalen Zentrums verbindet.

Die Wohnungen zum Verkauf in Marbella, Málaga, befinden sich 0,9 km vom Strand, 5,7 km vom Stadtzentrum von Marbella, 12 km von Puerto Banús und 34 km vom internationalen Flughafen Málaga entfernt.

Die gemeinschaftlichen Außenbereiche sind so gestaltet, dass sie das tägliche Leben bereichern. Ein beeindruckender Endlos-Pool verschmilzt nahtlos mit dem Horizont und bietet einen ungestörten Blick auf das Mittelmeer. Landschaftlich gestaltete Gärten schaffen eine ruhige und erfrischende Umgebung, während die Poolbar, das Spa mit Türkischem Bad, die beheizte Schwimmbahn, der Fitnessraum und die moderne Gemeinschaftslounge das Angebot an Annehmlichkeiten für Entspannung, Wohlbefinden und Geselligkeit vervollständigen.

Die Innenräume zeichnen sich durch ihre Eleganz und Funktionalität aus. Großzügige Grundrisse und offene Küchen verbinden sich auf natürliche Weise mit hellen Ess- und Wohnbereichen, während große Fenster viel Tageslicht in die Wohnungen lassen. Die Schlafzimmer sind als Oasen der Ruhe konzipiert, viele davon mit eigenem Bad, das mit hochwertigen Materialien ausgestattet ist. Großzügige Terrassen erweitern die Wohnbereiche nach draußen und laden die Bewohner dazu ein, das ganze Jahr über das mediterrane Klima zu genießen.


AGP-01013

Standort auf der Karte

Marbella, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

