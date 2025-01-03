Wohnung in einem Neubau Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga

Neue Wohnimmobilien mit Solariums und Terrassen in Casares Costa

Casares Costa ist eine charmante Küstenregion in der Gemeinde Casares, die andalusische Tradition mit mediterranem Lebensstil verbindet. Die Region ist bekannt für ihre Sandstrände, ihre ruhige Atmosphäre und ihre natürliche Schönheit und bietet eine ideale Balance zwischen Entspannung und Erreichbarkeit. Hier finden Sie Strandclubs, Restaurants und malerische Wanderwege, während der ruhige Wohncharakter erhalten bleibt. Mehrere renommierte Golfplätze befinden sich ebenfalls in der Nähe und bieten ideale Bedingungen für Freizeit und Investitionen an.

Diese exklusiven Immobilien zum Verkauf in Málaga befinden sich in einem gut angebundenen und ruhigen Teil von Casares Costa. Sie sind 13 km vom luxuriösen Yachthafen von Sotogrande, 15 km von der malerischen Stadt Estepona und 38 km von Marbella entfernt, einem Zentrum für gehobene Gastronomie, Shopping und Nachtleben.

Die Anlage bietet eine Vielzahl von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schwimmbäder im Freien, einen voll ausgestatteten Fitnessraum, eine traditionelle Sauna und ein Hammam, Gemeinschaftsräume und sogar einen Golfsimulator. Es ist eine ausgezeichnete Option für komfortables Wohnen und langfristigen Wert.

Diese neue Wohnanlage besteht aus 99 modernen Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über private Gärten, während die Penthäuser großzügige Sonnenterrassen und einen Panoramablick auf das Meer bieten. Jede Einheit verfügt über große Terrassen, die für das Leben im Freien konzipiert sind.

AGP-00995