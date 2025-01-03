  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuengirola
  4. Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Fuengirola, Spanien
von
$865,263
;
37
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27927
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Fuengirola

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola

Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sportzentren, Nachtclubs und Restaurants.

Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengirola befinden sich in einem Gebiet, das an Benalmadena grenzt. Außerdem sind die Wohnungen nur 15 Minuten vom Flughafen Malaga entfernt.

Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in einer Anlage mit Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern. Die Anlage bietet einzigartige Meerblick, da sie sich auf einem Hügel befindet. In der Anlage gibt es Gemeinschaftsgärten, einen Außenpool, einen Sportclub mit Schwimmbädern, Tennisplätzen und ein SPA mit beheizten Innenpools.

Die Wohnungen in der Anlage sind mit einem offenen Konzept gestaltet, das den Nutzen von Tageslicht maximiert.


AGP-00623

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Polop Hills Nature
Polop, Spanien
von
$514,668
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$462,651
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Spanien
von
$273,515
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$441,461
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$417,916
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$865,263
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$1,21M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Strandhäuser mit großen Terrassen und Meerblick in einem Wohngebiet von Estepona Dieses neue Projekt befindet sich in der Gemeinde Estepona an der Costa del Sol in Südspanien. Estepona ist eine charmante Gemeinde mit einer über 20 Kilometer langen Küste, die für ihre malerische Altstadt, ein…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$286,066
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$671,020
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnungen für Komfort, Eleganz und ganzjähriges Leben im Freien in Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf ist eine prestigeträchtige und gut etablierte Wohngegend an der Costa del Sol, bekannt für ihre beiden renommierten 18-Loch-Golfplätze: Los Lagos und Los Olivos. Umgeben von üppig…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen