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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$488,525
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$431,530
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$540,867
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$715,340
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$726,972
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
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Villajoyosa, Spanien
von
$916,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren luxuriöse neue Apartments, Duplexs und Penthäuser direkt am Meer zwischen Benidorm und Villajoyosa an der Costa Blanca. Diese eleganten weißen Gebäude mit jeweils nur sechs Etagen sind von weitläufigen Grünflächen umgeben und bieten ein bis vier Schlafzimmer mit geräumigen W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
901,557
Wohnung 3 zimmer
120.0
1,26M
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Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
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Villajoyosa, Spanien
von
$292,421
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 58–127 m²
4 Immobilienobjekte 4
Entdecken Sie Villajoyosa in unserer neuen Wohnanlage im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte vom zentralen Strand entfernt. Hier finden Sie Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die Meerblick und zentralen Komfort bieten.Der Komplex verfügt über neue Wohnungen, Duplex- und Penthäuser, d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
287,805
Wohnung 2 zimmer
82.0
483,720
Wohnung 3 zimmer
90.0 – 127.0
658,830 – 918,548
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Villajoyosa, Spanien
von
$351,566
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 48–115 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einzigartiges Design mit hochwertigem Bau und hochwertigen Materialien. Der Wohnkomplex Azure Residencial liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt, umgeben von Bergen. In den öffentlichen Bereichen gibt es einen Swimmingpool, umfangreiche Gärten, einen Spielplatz, einen voll ausgestatteten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
344,441
Wohnung 3 zimmer
91.0 – 115.0
583,700 – 728,759
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
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Wohnanlage Alonis Living
Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Fläche 74–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Alonis Living Playa del Torres zeichnet sich durch ihre innovative und elegante Architektur aus und liegt nur 5 Gehminuten vom idyllischen Playa del Torres entfernt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die jeden Tag davon träumen, die Meeresbrise, die mediterrane Sonne und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
375,649
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 226.0
433,441 – 746,674
Wohnung 3 zimmer
131.0
528,220
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
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Wohnanlage Orizonne
Villajoyosa, Spanien
von
$373,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 82–108 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Orizonne-Komplex liegt in einem Naturgebiet, nur 2 km vom Zentrum von Villajoyosa und 10 km von Benidorm entfernt. Die Strände von Paradis, Bolnou und Asparaio liegen in der Nähe. Villajoyosa – eine ruhige und gemütliche Stadt an der Costa Blanca, in der es alles gibt, was Sie für ein an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
82.0
404,545
Wohnung 3 zimmer
108.0
439,220
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