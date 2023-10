la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien

von €242,000

Kapitulation vor: 2025

BREEZE wurde entwickelt, um mit maximaler Funktionalität zu leben und das Mittelmeer zu überwachen. Es ist die neue private und geschlossene Gemeinde in einer sehr ruhigen Gegend mit einfacher Kommunikation und in der Nähe von Stränden, ( weniger als 8 km von der Cala of Finestrat ) und dem exklusiven Golfplatz von Puig Campana, Mall, Restaurants, Schulen, Apotheken, Banken und La Marina entfernt. TYPOLOGIE der Häuser: 2-3 BR Apartments + 2 Bäder & 3 BD Stadthäuser Jedes Haus ist mit Blick auf die herrlichen Aussicht auf die öffentlichen Bereiche gestaltet, mit Blick auf den Pool und die privaten Gärten, um die natürliche Umgebung zu verbessern, Die Skyline von Benidorm und einige Immobilien bieten auch Meerblick. BREEZE ist eine Wohnanlage mit hervorragenden Eigenschaften und feinen Oberflächen. Ausstattung des Wohnraums: Privater Außenparkplatz Lagerräume Landschaftsgartenbereiche Kinderspielplatz Gemeinschaftspool Fahrradlagerbereich Towhouses und Villen haben optional einen privaten Pool 55 km vom Flughafen entfernt Ausstattung des Hauses: Aerothermisches System für heißes Wasser Solarthermie-Module zur Unterstützung der Stromversorgung Klimaanlage und Heizgerät mit mitgelieferter Wärmepumpe Doppelverglasung in allen Fenstern Vorinstallation für Elektrofahrzeuge Küche mit vitrokeramischem Kochfeld, Elektroherd und Dunstabzugshaube ausgestattet Motorisierte Fensterläden mit Steuerschalter für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Liefertermin: März 2025 LAGE: 45 Minuten Fahrt vom internationalen Flughafen, 5 Stunden von Madrid, Marbella und Barcelona, 1 und ½ Stunde von Valencia und 35 Minuten von Alicante City entfernt. KLIMA: Bekannt als Florida des Mittelmeers, Wetter ist das ganze Jahr über sonnig und mild. LEBENSKOSTEN: Bemerkenswert erschwinglich im Vergleich zu Großstädten wie Barcelona oder Madrid, in denen der Standard bei den Verbraucherpreisen um 31% höher ist Preis und Zahlungsbedingungen: 2 BD + 2 Bäder mit einer Wohnfläche von 72 m2 + 43 m Terrasse - Ab 242.000 € 3 BD + 2 Bäder mit einer Wohnfläche von 83 m2 + 52 m Terrasse - Ab 262.000 € 3 BD + 3 Bäder TOWOUSES: 176 ms 2 + 17 m Terrasse + 67 m privater Garten - Ab 367.000 € Reservierung: 6.000 € plus IVA = 6.600 € 30 Tage ab Reservierung: 30% 6 Monate ab Reserve: 10% Eingabetasten: März 2025: 60% Restbetrag bei Notarunterschrift ( IVA, Notar & Immobilienregistrierung, nicht enthalten ) Willst du mehr wissen? Rufen Sie mich an und ich werde Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung stellen