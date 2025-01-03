  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benalmadena
  4. Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick

Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick

Benalmadena, Spanien
von
$1,85M
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27944
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Dorf
    Benalmadena

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Schicke Villa mit Meerblick in prestigeträchtiger Lage in Benalmadena

Die Villa liegt in einer Küstengegend in Benalmadena. Benaldamena ist ein idealer Lebensraum an der Costa del Sol im südlichen Teil der Region Endulus. Die Villa auf einer Anhöhe bietet ihren neuen Bewohnern wertvolle Ausblicke. Benalmadena ist eine berühmte Touristenattraktion mit unvergleichlichen Stränden und allen Arten von touristischen Aktivitäten.

Die Villa zum Verkauf in Benalmadena liegt in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten. Die Villa befindet sich 1,9 km vom Strand, 5,9 km vom Golfplatz Torrequebrada, 21 km vom internationalen Flughafen Malaga und 38 km von Marbella entfernt.

Die Villa verfügt über einen großzügigen Wohnbereich in einem großen, freistehenden Garten mit Swimmingpool. Die Villa bietet einen vorteilhaften Lebensstil voller Ruhe und ist dennoch nah genug an der Stadt, um alle Annehmlichkeiten zu erreichen.

Die Villa verfügt über eine schöne offene Küche, die die notwendigen Geräte mit einem modernen Design kombiniert. Das offene Wohnzimmer verfügt über einen Essbereich und ist praktisch und schick zugleich. Die Fenster bieten einen schönen Blick auf das Meer. Außerdem gibt es 3 Schlafzimmer mit eigenem Bad. Die Villa bietet viel Platz mit viel Sonnenlicht, das durch die französischen Fenster einfällt, und einen intelligenten, offenen Grundriss.


AGP-00785

Standort auf der Karte

Benalmadena, Spanien
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Benahavis, Spanien
von
$9,54M
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$1,52M
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$9,08M
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$6,62M
Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$573,310
Sie sehen gerade
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Benalmadena, Spanien
von
$1,85M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Alle anzeigen Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$573,310
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Geräumige Villa mit Pool, Keller und Solarium in Villamartin Villamartin, ein Stadtteil von Alicante an der südlichen Costa Blanca, ist eine begehrte Gegend, die für ihre Golfplätze, mediterranen Strände und ihren entspannten Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine Mischung aus ruhige…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Finestrat, Spanien
von
$655,152
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 129 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnkomplex der einzelnen Häuser im Bereich Finestrat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Alle anzeigen Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$6,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Wertvolles Anwesen auf 4 Ebenen am Hang, das von jedem Zimmer aus eine atemberaubende Aussicht bietet, insbesondere von der Panoramaterrasse. Die Räume mit 5 Schlafzimmern und viel Gemeinschaftsraum zeichnen sich durch einen Keller und einen Mehrzweckraum aus. Der Poolbereich ist ein Bereich…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen