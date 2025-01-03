Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick

Schicke Villa mit Meerblick in prestigeträchtiger Lage in Benalmadena

Die Villa liegt in einer Küstengegend in Benalmadena. Benaldamena ist ein idealer Lebensraum an der Costa del Sol im südlichen Teil der Region Endulus. Die Villa auf einer Anhöhe bietet ihren neuen Bewohnern wertvolle Ausblicke. Benalmadena ist eine berühmte Touristenattraktion mit unvergleichlichen Stränden und allen Arten von touristischen Aktivitäten.

Die Villa zum Verkauf in Benalmadena liegt in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten. Die Villa befindet sich 1,9 km vom Strand, 5,9 km vom Golfplatz Torrequebrada, 21 km vom internationalen Flughafen Malaga und 38 km von Marbella entfernt.

Die Villa verfügt über einen großzügigen Wohnbereich in einem großen, freistehenden Garten mit Swimmingpool. Die Villa bietet einen vorteilhaften Lebensstil voller Ruhe und ist dennoch nah genug an der Stadt, um alle Annehmlichkeiten zu erreichen.

Die Villa verfügt über eine schöne offene Küche, die die notwendigen Geräte mit einem modernen Design kombiniert. Das offene Wohnzimmer verfügt über einen Essbereich und ist praktisch und schick zugleich. Die Fenster bieten einen schönen Blick auf das Meer. Außerdem gibt es 3 Schlafzimmer mit eigenem Bad. Die Villa bietet viel Platz mit viel Sonnenlicht, das durch die französischen Fenster einfällt, und einen intelligenten, offenen Grundriss.

AGP-00785