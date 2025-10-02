  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Sabadell

Neubauten zum Verkauf in Sabadell

Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Sabadell, Spanien
von
$297,729
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen.
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Sabadell, Spanien
von
$448,938
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Gesc…
TEKCE Real Estate
