Guardamar del Segura, Spanien

von €249,000

Kapitulation vor: 2023

Eine Premium-Lage mit privater Gemeinschaft und Apartments, die auf Komfort ausgerichtet sind. Unvergleichliche hochmoderne und zeitgemäße wellenartige Fassade mit eleganten Balkonterrassen. Luxusapartments mit High Finish, die jedes Detail aufmerksam machen und Ihr spanisches Traumhaus zum Leben erwecken. Innovative und vielseitige Co-Working & Coffe-Ecke direkt unter Ihrem Zuhause ermöglicht es Ihnen, einen eigenen und unabhängigen Arbeitsbereich zu haben, der von Ihrem Wohnraum getrennt ist, So können Sie Ihre Produktivität optimieren. Genießen Sie das ganze Jahr über den mediterranen Lebensstil in einer Unterkunft, die sich ideal für digitale Nomaden, als Ferienhaus oder als Investition für Mietzwecke eignet. Ein Minigolfplatz für endlose Unterhaltung für alle Altersgruppen ist ebenfalls ein großer Vorteil. Tolle Lage in der Urbanisation El Raso, ganz in der Nähe der Strände der BLAUEN FLAG in Guardamar und des Salzsees des Naturschutzgebiets Laguna La Mata. Service aller Art in der Nähe, Supermarkt, Restaurant und frische Produkte private und öffentliche Schulen ( sowohl lokale als auch internationale zweisprachige ) Wohneinrichtungen: Gated-Komplex Gemeinschaftspool und Landschaftsgebiete Privater Empfangs- und Kooperationsbereich 24 Stunden Kaffeekasse Intelligentes Postamt Premium Spa & Fitness Center, das das ganze Jahr über genossen werden kann Elektroautoladegerät Minigolfbereich Kinderspielplatz auf dem Gelände. Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Internet Wohnung beinhaltet: Auswahl von Apartments aus 78,37 ms2 oder 80,30 ms2 2 Schlafzimmer + 2 Badezimmer Voll ausgestattete Küche mit Geräten Hohe Decke mit Panoramafenstern. Große Terrassen von 19 ms2 bis 56 ms2. Wohnzimmer Tiefgarage A-Energie-Zertifikat ( Minimaler Stromverbrauch ) Sonnenkollektoren und energieeffiziente Lösungen erzielen Energieeffizienz der Klasse A. Zeitpläne: Der Bau beginnt im zweiten Quartal 2023, der Abschluss der Gebäude 1 und 2 der Phase 1 (, des Pools, des gemeinsamen Arbeitsraums, des Spas und des Parkens ) im IV. Quartal 2024. Buchen Sie JETZT Ihre virtuelle Tour! Preise, Geschäftsbedingungen: Apartments von € 249.000 bis € 319.000 plus Mehrwertsteuer, inklusive Parkplatz. Reserve & Anzahlung: 10.000 € 1ST. Zahlung: 50% Saldo: 50% nach Abschluss des Baus Bitte finden Sie eine Hypothek von bis zu 20 Jahren verfügbar Reservierungen können durch die anfängliche Anzahlung von 10.000 € Online-Zahlung, 40% bei Baubeginn und 60% bei Lieferung erfolgen. Ihre Reservierung wird für den ersten Monat nach der Platzierung zurückerstattet. Ihr Kauf ist durch BANK GARANTIE geschützt LAGE: La Marina liegt nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Alicante, 5 Stunden von Madrid, Marbella oder Barcelona, 15 Stunden von Valencia und 15 Minuten von Alicante oder Elche entfernt. KLIMA: Bekannt als Florida des Mittelmeers, ist das Klima das ganze Jahr über sonnig und gemäßigt. LEBENSQUALITÄT UND LEBENSKOSTEN: Bemerkenswert erschwinglich, wenn man sie beispielsweise mit Großstädten wie Barcelona, Sevilla oder Madrid vergleicht, in denen der Lebensstandard 31% beträgt% höher bei den Verbraucherpreisen. Buchen Sie JETZT Ihre virtuelle Tour. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an WhatsApp + 34618871478