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Neue Immobilien in Guardamar del Segura, Spanien

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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$288,667
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$258,933
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$290,425
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$275,915
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Guardamar del Segura, Spanien
von
$264,744
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Guardamar del Segura, Spanien
von
$348,951
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohnanlage SaliSol RESORT
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Guardamar del Segura, Spanien
von
$262,315
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 79 m²
3 Immobilienobjekte 3
Geschlossener Komplex mit Swimmingpool, Grünfläche und ganzjährig geöffnetem Spa. Das Gelände umfasst einen Co-Working-Space, ein intelligentes Postamt, ein 24-Stunden-Café, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Motorroller sowie einen Kinderspielplatz. Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Intern…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
79.0
291,539 – 313,520
Immobilienagentur
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Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
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Guardamar del Segura, Spanien
von
$273,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Ein Premium-Standort, mit privater Gemeinschaft und Wohnungen gebaut mit Komfort im Kopf.Unvergleichliche modernste und zeitgemäße, wellenartige Fassade mit eleganten Balkonen-Terrassen. Luxus-Wohnungen mit hohem Finish, die Aufmerksamkeit auf jedes Detail und macht Ihr Spanisch Dreams House…
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IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Guardamar del Segura, Spanien
von
$269,826
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 96 m²
3 Immobilienobjekte 3
Navale Residencial ist eine Oase der Ruhe gegenüber dem spektakulären Naturpark Las Dunas und dem Meer. Diese moderne 10-stöckige Wohnanlage bietet 18 Wohnungen plus 2 Penthäuser mit Gemeinschaftsbereichen und direktem Meerblick von den oberen Etagen. Öffentliche Räume sind so konzipiert, da…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
299,637 – 623,569
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