Orihuela, Spanien

von €195,000

Kapitulation vor: 2023

Hast du das Gefühl auf der Terrasse? AMANECER X integriert Luxus und Funktionalität in ein inspirierendes Konzept, das sich durch Formen, die Verwendung hochwertiger Materialien, unterschiedliche Texturen und hervorragende Verarbeitung auszeichnet. Das Hotel liegt an der Orihuela Costa, einer sehr ruhigen Gegend, umgeben von Wäldern und Waldgebieten 2 BD + 2 BT mit wunderschönem Innendesign und voll möbliert. Parken und Lagerung inklusive – Fertigstellung: Juli 2024 Die Vorreservierung beginnt gerade. AMANECER X, ein luxuriöser Wohnkomplex mit 108 Apartments, befindet sich auf einem Grundstück von 5.000 m Landschafts- und gepflegten Gebieten, das einen Gemeinschaftspool und Rastplätze umgibt. Es gibt auch einen Fitnessraum, eine Sauna und einen Whirlpool sowie einen Kinderspielplatz. PentHouses mit einer großen Terrasse und einem Solarium sowie einem privaten Aufzug. Preise: ( Preisliste wöchentlich aktualisiert ) Ecken beginnen ab 205.000 € + IVA Zentren beginnen bei 195.000 € + IVA ( Notar- und Eigenschaftsregistrierung nicht enthalten ) Schlüssel einschalten: Juli 2024 VOR DER RESERVIERUNG FÜR BLOCK 1 & 2: 10.000 € GEÖFFNET Zahlungsbedingungen: So reservieren Sie: 10: 000 € 30 Tage ab Reserve: 20% + IVA 60 Tage ab Reserve: 20% + IVA Notarsignatur: Balance + IVA Die Apartments auf BLOCK 1 & 2 sind auf die Morgensonne ausgerichtet Möbelpaket enthalten: ( Furnish ist bis zum 31. März 2023 eine Specila-Promo ) 1. Installation und Maschinen für Klimaanlagen von LG oder Hisense 2. Luftthermik-Warmwasserbereiter 3. Innen- und Außenbeleuchtungspaket 4. Alle Küchengeräte, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster und Küchenutensilien 5. Salon- und Esszimmermöbel und Smart-TV 6. Elektrische Fensterläden mit Fernbedienung an allen Fenstern 7. Wanddekorationen, rollbare Vorhänge und Lampen 8. Bettwäsche & Handtücher HOCHQUALITÄTSFINISHINGS: Gepanzerte Zugangstür zum Grundstück Küchenmöbel Enthaltene getäfelte Geräte, Kühlschrank, Backofen, Induktionskochfeld, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler Badezimmermöbel & Siebdruckschauer Einbauschränke mit Schiebetüren und Schubladen Private Tiefgarage für 1 Auto Area Services und Annehmlichkeiten: 5 Minuten zu Fuß: Parks, Supermarkt und Bushaltestelle 15 Minuten zu Fuß: Restaurants 5 Minuten mit dem Auto: Golfcamp, Strände, Seepromenaden und Strandbars 10 Minuten mit dem Auto: La Zenia Boulevard Mall LAGE: 40 Minuten Fahrt vom internationalen Flughafen Alicante und 1 ½ vom internationalen Flughafen Valencia entfernt. Die Entfernung zu den wichtigsten Städten beträgt 5 Stunden von Madrid, Marbella und Barcelona. KLIMA: Bekannt als Florida des Mittelmeers, Wetter in La Costa Blanca, ist das ganze Jahr über sonnig und mild. LEBENSKOSTEN: deutlich günstiger im Vergleich zu größeren Städten wie Barcelona oder Madrid, in denen der Standard in Bezug auf die Verbraucherpreise um mindestens 31% höher ist. Dienstleistungen in der Nähe: Supermarkt, Schulen, medizinische Versorgung, goldene Sandstrände, Bäckerei, Restaurants und vieles mehr Fragen Sie mich nach spanischen Hypotheken für Gebietsfremde und / oder Hypotheken für Rentner in Spanien IBAKA HOMES soll die Erfahrung beim Kauf und Verkauf von Immobilien vereinfachen, indem der Geist des Aufbaus von Vertrauen, Zusammenarbeit und Integrität bei jedem Kunden gepflegt wird. Unsere Philosophie ist, dass wir so arbeiten, wie wir leben, nach der Goldenen Regel, als das Prinzip, andere genauso zu behandeln, wie man behandelt werden möchte. Wir helfen Ihnen während des gesamten Kaufprozesses Ihres Hauses und bieten Ihnen direkte und zuverlässige Unterstützung in den folgenden Bereichen: NIE-Verfahren Eröffnung eines Bankkontos bei einer spanischen Bank Bewerben Sie sich für Strom-, Wasser- und Internetdienste Einrichtung Ihres neuen Hauses Ein Auto kaufen Kfz-Versicherung Krankenversicherung Reinigungs- und Wartungsdienste Umbau und vieles mehr Kommen Sie mit, um La Costa Blanca zu entdecken, den mediterranen Lebensstil mit großartigen Sonnenuntergängen, typischen Aromen und vielem mehr zu genießen… Den Rest müssen Sie bei Ihrem Besuch in unseren Immobilien selbst entdecken