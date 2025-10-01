  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Velez Malaga

Neubauten zum Verkauf in Velez Malaga

Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Velez Malaga, Spanien
von
$457,993
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Villen mit Meerblick und großzügigen Terrassen in prestigeträchtiger Lage in Málaga Lagos ist ein charmantes Küstendorf am östlichen Ende von Vélez-Málaga, eingebettet zwischen El Morche und Mezquitilla. Dieses kleine Fischerdorf hat seinen traditionellen andalusischen Charakter bewahrt, mit…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
