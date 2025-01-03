Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas

Freistehende Villa in einem Ruhigen Wohngebiet mit Bergblick in Mijas

Die schicke Villa befindet sich in Mijas, Malaga, in der Region Costa del Sol in Spanien. Die Gegend bietet ein wundervolles Klima, schöne Sandstrände, exklusive Naturschönheiten, gut entwickelte Straßenstrukturen, Sporteinrichtungen wie Golfplätze und wachsendes Interesse am Immobilienmarkt. Diese Annehmlichkeiten machen Mijas bei ausländischen Investoren beliebt. Die kosmopolitische Umgebung hier lässt Platz für ein farbenfrohes Alltagsleben.

Die freistehende Villa in Mijas befindet sich in einem beliebten Wohngebiet im Viertel Buenavista, nur eine kurze Strecke von der A-7 Autobahn entfernt. Die Villa liegt 4 km vom Strand, 4,5 km vom Stadtzentrum von Mijas Pueblo, 9 km vom Stadtzentrum von Fuengirola, 18 km vom Flughafen Malaga-Costa del Sol und 35 km von Marbella entfernt.

Die Villa zum Verkauf in Mijas, Malaga, befindet sich auf 700 m² großen Grundstücken, die einen Außenpool und einen schönen Garten umfassen. Das Projekt bietet auch Terrassen in der Villa, die einen Panoramablick auf die Berge bieten.

Die energieeffiziente Villa ist mit hochwertigen Materialien ausgestattet, darunter eine Klimaanlage, die sowohl für Heizung als auch für den täglichen Gebrauch Warmwasser liefert. Die 3-stöckige Villa verfügt über ein offenes Konzept, das die Innenräume mit den Außenbereichen verbindet. Die Küche der Villa ist mit hochwertigen weißen Geräten ausgestattet.

AGP-00786