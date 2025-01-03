  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuengirola
  4. Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola

Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola

Fuengirola, Spanien
von
$700,451
;
23
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27931
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Fuengirola

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmeerklima dazu bei, dass die Gegend ideal für Wohnzwecke ist.

Die Anlage befindet sich in einer vorteilhaften Lage mit kurzen Entfernungen zu den täglichen Bedürfnissen. Außerdem gibt es ein Einkaufszentrum in der Region mit einer Apotheke, einem Markt und einem Restaurant. Die Meerblick Wohnungen zum Verkauf in Fuengirola sind 5 Minuten vom nächsten Strand und dem Bahnhof entfernt, der Malaga und Fuengirola verbindet. Die Wohnungen sind auch 10 Minuten vom Zentrum von Fuengirola, 20 Minuten vom Zentrum von Marbella und 15 Minuten Fahrt vom internationalen Flughafen Malaga entfernt.

Die Anlage verfügt über ein besonderes Design, das die Gemeinschaftsbereiche in die Vegetation integriert, um die Privatsphäre zu schützen. Die Gemeinschaftsbereiche in der Anlage umfassen ein Fitnessstudio, ein Businesscenter, einen Außenpool und ein Solarium. Die Bewohner können auch von Schwimmbädern, Tennisplätzen, einem SPA mit beheiztem Pool, einer Sauna, einem Whirlpool, einem Türkischen Bad und einem Sportclub mit Massageangeboten profitieren.

Es gibt verschiedene Arten von Wohnungen, je nach Anzahl der Zimmer. Die stilvoll gestalteten Wohnungen bieten vom großen Balkon aus einen herrlichen Meerblick. Die geräumigen und hellen Apartments sind mit Klimaanlage, elektrischer Fußbodenheizung in den Bädern, einem Smart-Home-System und voll ausgestatteten Küchen ausgestattet. Für die Bewohner stehen auch Concierge-Dienste zur Verfügung, einschließlich Wartung und Reparatur, Veranstaltungsorganisation, Innendesign, Vermietungsmanagement und Autovermietung. Jede Wohnung verfügt über einen überdachten Parkplatz für 2 Autos und einen Keller. Darüber hinaus wird auch die Vorinstallation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge für die Wohnungen bereitgestellt.


AGP-00528

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residencial La Isla III
Torrevieja, Spanien
von
$271,510
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Malaga, Spanien
von
$4,34M
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$326,092
Wohnanlage Allonbay Alba
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$916,019
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$1,32M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$700,451
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$529,753
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnungen für Komfort, Eleganz und ganzjähriges Leben im Freien in Mijas Golf Costa del Sol Mijas Golf ist eine prestigeträchtige und gut etablierte Wohngegend an der Costa del Sol, bekannt für ihre beiden renommierten 18-Loch-Golfplätze: Los Lagos und Los Olivos. Umgeben von üppig…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Ozeanblick in Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Spanien
von
$467,360
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Dehesa de Campoamor Costa Blanca Eingebettet in den höher gelegenen Teil von Dehesa de Campoamor, in unmittelbarer Nähe des Jachthafens und der berühmten Strände Cala de Campoamor und Platja de La Glea, bietet dieser Wohnkomplex einen charmanten m…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Alle anzeigen Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$323,738
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen