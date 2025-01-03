Wohnung in einem Neubau Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona

Strandhäuser mit großen Terrassen und Meerblick in einem Wohngebiet von Estepona

Dieses neue Projekt befindet sich in der Gemeinde Estepona an der Costa del Sol in Südspanien. Estepona ist eine charmante Gemeinde mit einer über 20 Kilometer langen Küste, die für ihre malerische Altstadt, ein ganzjährig mildes, angenehmes Klima, wunderschöne, weitläufige Strände und eine entspannte Atmosphäre bekannt ist. Estepona ist weniger kommerzialisiert als das nahe gelegene Marbella und bietet ein authentischeres andalusisches Erlebnis. Außerdem gibt es in Estepona hervorragende Golfplätze, darunter Valle Romano und Estepona Golf.

Die Häuser zum Verkauf in Estepona, Malaga, befinden sich in einer ruhigen Wohngegend, nur 500 m von den örtlichen Stränden, 5 km vom Stadtzentrum von Estepona und weniger als 10 Autominuten von mehreren Golfplätzen entfernt. In der Gegend gibt es alle Dienstleistungen für den täglichen Bedarf, wie Banken, Schulen, Geschäfte, Supermärkte und eine große Auswahl an Restaurants. Das Projekt befindet sich 18 km vom berühmten Sotogrande, 35 km von Marbella und Puerto Banus, 85 km vom internationalen Flughafen Malaga und 95 km vom Stadtzentrum Malagas entfernt.

Eingebettet in die natürliche Umgebung dieser malerischen Strandgegend präsentiert das Projekt eine geschlossene Wohnanlage, die aus vierstöckigen Blöcken besteht, die sich durch ihre architektonisch eleganten Linien auszeichnen, die sich perfekt in die Umgebung einfügen und eine dauerhafte Verbindung mit der Natur herstellen, um einen Lebensstil in perfekter Harmonie zu fördern. Der Komplex wird außergewöhnliche Gemeinschaftseinrichtungen vor Ort bieten, wie z. B. Außenpools, weitläufige Landschaftsgärten, Gemeinschaftsräume und einen Wellnessbereich mit einem Fitnessstudio, einem Yogaraum, einem Innenpool, einem Hammam und einer Sauna.

Im Rahmen dieses Projekts bietet der internationale Bauträger eine Auswahl an modernen Häusern mit offenem Grundriss, die mit hochwertigen Oberflächen und erstklassigen Baumaterialien ausgestattet sind an. Diese Häuser verfügen über großzügige Terrassen, die durch die Verwendung von extra großen, raumhohen Fenstern perfekt mit den Innenbereichen verbunden sind, um das natürliche Licht optimal zu nutzen und die Aussicht zu verbessern. Die Häuser werden mit Einbauküchen, Klimaanlagen im gesamten Gebäude und einem grundlegenden Automatisierungssystem ausgestattet.

AGP-00943