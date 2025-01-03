  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona

Wohnung in einem Neubau Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona

Sabadell, Spanien
von
$380,224
;
15
ID: 33366
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Katalonien
  • Nachbarschaft
    Valles Occidental
  • Stadt
    Sabadell

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung

Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Geschäfte, Parks und der Bahnhof sind von hier aus zu Fuß zu erreichen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder über die Autobahn ist man schnell in Barcelona.

Die Wohnungen zum Verkauf in Barcelona befinden sich in Sabadell, 250 m vom Bahnhof Sabadell Centre, 2,4 km vom Geschäftsviertel und Einkaufszentrum Eix Macià und 2,5 km vom Parc de Catalunya entfernt.

Das Projekt umfasst 52 Wohnungen, eine Tiefgarage und Abstellräume und wurde nach hohen Energieeffizienzstandards gebaut. Die Anlage verfügt über einen Gemeinschaftsgarten, einen Schwimmbad mit Sicherheitszaun und eine Tiefgarage mit Vorinstallation für das Aufladen von Elektrofahrzeugen.

Jede Wohnung verfügt über eine offene Küche mit Einbaugeräten, ein aerothermisches Heiz- und Kühlsystem über Luftkanäle, ein eigenes Bad mit Dusche oder Badewanne, eine private Terrasse oder einen Balkon, einen Waschraum für Waschmaschine/Trockner und aerothermisches System sowie optional ein intelligentes Alarmsystem mit Fernzugriff.


BCN-00022

Standort auf der Karte

Sabadell, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

