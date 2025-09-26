  1. Realting.com
Neubauten zum Verkauf in Barcelones

Wohngebäude Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Spanien
$573,310
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Wohnungen mit Balkonen und Terrassen in Santa Eulàlia Das Gebiet Hospitalet de Llobregat ist lebendig und gut erschlossen und bietet Parks, kulturelle Sehenswürdigkeiten, Sporteinrichtungen und viele Dienstleistungen wie Restaurants, Einkaufszentren und Gesundheitsversorgung. Es lieg…
TEKCE Real Estate
Touristischer Komplex Stilvolle Wohnungen im Innovationsviertel Sant Martí
Barcelona, Spanien
$898,727
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Wohnungen in der Nähe des Meeres und des Stadtzentrums in Sant Martí, Barcelona Das Projekt befindet sich im trendigen Stadtteil Poblenou und ist umgeben von erstklassigen Universitäten, Coworking Spaces, Kunstschulen, Restaurants und Tech-Unternehmen. Die Lage in der Nähe des Parc Central d…
TEKCE Real Estate
Touristischer Komplex Stilvolle Wohnungen im Innovationsviertel Sant Martí
Barcelona, Spanien
$1,21M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Wohnungen in der Nähe des Meeres und des Stadtzentrums in Sant Martí, Barcelona Das Projekt befindet sich im trendigen Stadtteil Poblenou und ist umgeben von erstklassigen Universitäten, Coworking Spaces, Kunstschulen, Restaurants und Tech-Unternehmen. Die Lage in der Nähe des Parc Central d…
TEKCE Real Estate
