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Neue Immobilien in la Marina Alta, Spanien

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Wohnanlage Lagune Homes
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Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
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Wohnanlage Lagune Homes
Calp, Spanien
von
$423,948
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Fläche 94–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Lagune Homes befindet sich in Calpe, in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Las Salinas und nur wenige Gehminuten vom berühmten La Fossa Beach sowie einen 10-minütigen Spaziergang vom Arenal Beach entfernt. Zwei zehnstöckige Gebäude mit origineller Architektur bieten neue…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
431,129 – 485,454
Wohnung 3 zimmer
111.0 – 113.0
495,856 – 509,726
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$511,253
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$413,492
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$413,492
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$553,264
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$279,392
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$447,492
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$757,098
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Laguna Homes
Wohnanlage Laguna Homes
Wohnanlage Laguna Homes
Wohnanlage Laguna Homes
Calp, Spanien
von
$434,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Lagune Homes vereint alles, was Sie brauchen, um rein mediterranes Leben zu genießen.Lagune Homes liegt in Calpe, neben der natürlichen Umgebung von Las Salinas und nur 5 Gehminuten vom berühmten Strand Fossa und 10 Minuten vom Strand Arenal entfernt.Calpe, bekannt als El Penion de Ifach, ei…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$341,995
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
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Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
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Denia, Spanien
von
$266,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 63–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
In Edenia wird jeder Tag mit dem Licht des Mittelmeers gefüllt. Diese Wohnanlage in El Verhela liegt nur 200 Meter vom Strand entfernt und ermöglicht es Ihnen, das Meer in wenigen Schritten zu genießen und in der Ruhe einer natürlichen und entspannten Umgebung zu atmen.Der Komplex bietet Häu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
273,935
Wohnung 2 zimmer
95.0
390,675
Wohnung 3 zimmer
140.0
483,142
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
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Wohnanlage Talasa Caelus
Denia, Spanien
von
$287,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 52–112 m²
7 Immobilienobjekte 7
Caelus ist das erste Projekt in der Talasa Utopian Village Anlage, die zunächst 51 Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern umfasst. Die Talasa Caelus-Gebäude sind als kompaktes und effizientes Volumen konzipiert, um sowohl im Winter als auch im Sommer die optimale Temperatur in Ihr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
282,025
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 80.0
335,194 – 448,467
Wohnung 3 zimmer
98.0 – 99.0
409,168 – 549,025
Stadthaus
93.0 – 112.0
450,778 – 501,636
Immobilienagentur
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Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
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Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Fläche 74–109 m²
2 Immobilienobjekte 2
Isea Views sind zwei 18-stöckige Türme in einer luxuriösen Wohnanlage. Der Komplex verfügt über einen Außenpool mit Schwimmbahn, Padel, Petanque, Tischtennis, Putting Green, Aussichtspunkt Salinen und Kinderspielplatz. Auch in einem der Türme gibt es eine Etage, in der sich ein Raum zum Ents…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
74.0 – 109.0
1,03M – 1,91M
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
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Calp, Spanien
von
$514,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 115–201 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex INFINIUM III befindet sich im renommierten Stadtteil Saladar von Calpe, in der Nähe des berühmten Strandes Arenal Bol und des lebhaften Stadtzentrums. Diese außergewöhnliche Lage bietet den Bewohnern die Möglichkeit, alle Vorteile des Küstenlebens zu genießen, während der ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0 – 119.0
520,129 – 624,155
Wohnung 4 zimmer
201.0
1,02M
Immobilienagentur
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Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
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Wohnanlage Vitania Home
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Wohnanlage Vitania Home
Calp, Spanien
von
$345,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Entdecken Sie ein exklusives neues Projekt, das das Konzept des Luxuslebens an der Costa Blanca überdenkt. Im Herzen von Calpe gelegen, bietet dieser innovative Komplex die perfekte Kombination aus modernem Design, Nachhaltigkeit und Komfort für diejenigen, die einen außergewöhnlichen Lebens…
Immobilienagentur
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