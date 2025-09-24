  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa

Neubauten zum Verkauf in la Marina Baixa

Benidorm
4
Villajoyosa
11
La Nucia
5
Altea
3
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$817,032
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Alle anzeigen Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Villajoyosa, Spanien
von
$373,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 82–108 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Orizonne-Komplex liegt in einem Naturgebiet, nur 2 km vom Zentrum von Villajoyosa und 10 km von Benidorm entfernt. Die Strände von Paradis, Bolnou und Asparaio liegen in der Nähe. Villajoyosa – eine ruhige und gemütliche Stadt an der Costa Blanca, in der es alles gibt, was Sie für ein an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
82.0
413,138
Wohnung 3 zimmer
108.0
448,550
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$570,956
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Finestrat, Spanien
von
$655,152
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 129 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnkomplex der einzelnen Häuser im Bereich Finestrat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
Alle anzeigen Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
Finestrat, Spanien
von
$568,877
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 107–225 m²
5 Immobilienobjekte 5
SaliSol Hills ist ein neues Villenprojekt im Gebiet Balcony of Finestrat, in der Nähe von Benidorm und 6 Minuten vom Themenpark Terra Mítica entfernt. Der Komplex bietet einen Panoramablick auf das Meer und den Berg Puig Campana. Der Flughafen Alicante-Elche ist 57 km entfernt
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$374,359
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$353,168
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränd…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Finestrat, Spanien
von
$422,833
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Moderner Komplex LUZ – Balkon von Finestrat. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Fitnessraum und Möglichkeiten zum Trainieren, ohne den Komplex verlassen zu müssen. 18 exklusive Häuser mit Terrassen in der privilegierten Stadt Finestrat-Benidorm an der wunderschönen Costa…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$419,781
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Spanien
von
$547,411
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Luxuriöse, umweltfreundliche Wohnungen im Viva Altea Beach Project, Alicante Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Altea, einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, an der Costa Blanca. Sie liegt in der Provinz Alicante in der Valencianischen Gemeinschaft. Altea ist für seine malerisch…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$465,005
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$441,461
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Alle anzeigen Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Finestrat, Spanien
von
$518,032
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 109–136 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage SEAVIEW 6, in der renommierten Gegend der Costa Blanca, bietet eine einzigartige Kombination aus Naturschönheit und urbanem Komfort. Umgeben von Bergen und mit herrlichem Blick auf das Mittelmeer bietet der Komplex eine ruhige Atmosphäre. Gleichzeitig ist es nur wenige Minuten…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Spanien
von
$397,514
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 80–318 m²
6 Immobilienobjekte 6
Finestrat Paradise Resort – ist ein einzigartiger Wohnkomplex in Finestrat, der 66 Apartments und 14 Villen umfasst. Das Resort liegt in der Nähe der Strände von Benidorm und ist von Infrastruktur umgeben: Einkaufszentren, Golfplätze und Hotels. Die Häuser genießen Privatsphäre, mit Terrass…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 82.0
495,766 – 572,492
Wohnung 3 zimmer
103.0
532,948 – 702,335
Haus
318.0
1,36M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$426,157
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Alle anzeigen Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Benidorm, Spanien
von
$435,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 24
Fläche 97–372 m²
5 Immobilienobjekte 5
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm sind alle in Eagle Tower by TM. Vorzügliche Lage, neben dem Las Rejas Golf Club, nur 1 km vom Strand Poniente entfernt, mit hervorragenden Verbindungen zu den Autobahnen N-332 und AP7. Adler Tower by TM besteht aus einem Turm mit einer Vielzahl v…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.0 – 120.0
488,684 – 524,095
Wohnung 3 zimmer
117.0 – 325.0
552,425 – 944,316
Wohnung 4 zimmer
372.0
1,04M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Alle anzeigen Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Benidorm, Spanien
von
$284,521
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Fläche 56–59 m²
7 Immobilienobjekte 7
Neues Gebäude SLIM TOWER in Benidormm mit innovativem und avantgardistischem Architekturdesign.  Das Haus ist mit einer Klimaanlage mit Luftverteilung durch Kanäle sowie einer mechanischen Belüftungsanlage ausgestattet, die für saubere und gesunde Raumluft und die Einhaltung der technischen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0 – 59.0
476,821 – 562,340
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$747,069
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$676,906
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Villajoyosa, Spanien
von
$916,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren luxuriöse neue Apartments, Duplexs und Penthäuser direkt am Meer zwischen Benidorm und Villajoyosa an der Costa Blanca. Diese eleganten weißen Gebäude mit jeweils nur sechs Etagen sind von weitläufigen Grünflächen umgeben und bieten ein bis vier Schlafzimmer mit geräumigen W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
920,708
Wohnung 3 zimmer
120.0
1,29M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Alle anzeigen Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Polop, Spanien
von
$514,668
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 125–158 m²
3 Immobilienobjekte 3
Umzäunte Wohnanlage. Umgeben von Pinien und geschützt durch den Berg Ponoich bietet der Wohnkomplex Polop Hills die perfekte Kombination aus Sicherheit, Komfort und Nähe zur Natur. Der Komplex verfügt über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, ein großes öffentliches Schwimmbad für Erwachsene …
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$606,273
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$361,409
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$606,273
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$523,867
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Alle anzeigen Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Finestrat, Spanien
von
$858,199
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 130–170 m²
2 Immobilienobjekte 2
Essential House ist ein Projekt von freistehenden Häusern mit 3 oder 4 Schlafzimmern und 3 Badezimmern, von denen zwei eigenem Bad sind. Die Grundstücke von 590 bis 700 m2 liegen an der Südseite, mit Meerblick und Bergblick und Lichtfluten alle Zimmer.Die Häuser verfügen über Klimaanlage, Ha…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Alle anzeigen Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Benidorm, Spanien
von
$470,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Fläche 76–423 m²
6 Immobilienobjekte 6
Komplex  Sunset Sailors by TM liegt in einer privilegierten Gegend des Strandes Poniente, nur 50 Meter entfernt. Die Urbanisation bietet Apartments mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, beeindruckendem Meerblick und großen Terrassen, die es Ihnen ermöglichen, das einzigartige Gefühl des Segelns z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
76.0
585,476
Wohnung 2 zimmer
109.0
720,041 – 789,684
Wohnung 3 zimmer
134.0 – 423.0
855,786 – 2,34M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Spanien
von
$1,17M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Luxuriöse, umweltfreundliche Wohnungen im Viva Altea Beach Project, Alicante Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Altea, einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, an der Costa Blanca. Sie liegt in der Provinz Alicante in der Valencianischen Gemeinschaft. Altea ist für seine malerisch…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Alle anzeigen Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Spanien
von
$260,822
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
BREEZE wurde entwickelt, um mit maximaler Funktionalität zu leben und das Mittelmeer zu überwachen. Es ist die neue private und geschlossene Gemeinde in einer sehr ruhigen Gegend mit einfacher Kommunikation und in der Nähe von Stränden, ( weniger als 8 km von der Cala of Finestrat ) und dem …
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Villajoyosa, Spanien
von
$351,566
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 48–115 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einzigartiges Design mit hochwertigem Bau und hochwertigen Materialien. Der Wohnkomplex Azure Residencial liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt, umgeben von Bergen. In den öffentlichen Bereichen gibt es einen Swimmingpool, umfangreiche Gärten, einen Spielplatz, einen voll ausgestatteten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
351,758
Wohnung 3 zimmer
91.0 – 115.0
596,100 – 744,239
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Alle anzeigen Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Benidorm, Spanien
von
$406,286
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 160–229 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bungalo befindet sich im modernen Luz 2 Komplex - Balcón de Finestrat. Der Komplex verfügt über einen gemeinsamen Pool, ein Fitnessstudio und einen Ort, an dem sie Sport treiben, ohne das Gebiet des Komplexes zu verlassen
Immobilienagentur
EspanaTour
Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Alle anzeigen Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Finestrat, Spanien
von
$1,35M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Freistehende Golfvillen mit 4 Schlafzimmern, privaten Pools, Tiefgaragenstellplätzen und üppigen Gemeinschaftsbereichen in Finestrat Eingebettet in die malerische Stadt Finestrat, einem Juwel der Provinz Alicante an der spanischen Costa Blanca, bieten diese eleganten, modernen Villen eine au…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Villajoyosa, Spanien
von
$292,421
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 58–127 m²
4 Immobilienobjekte 4
Entdecken Sie Villajoyosa in unserem neuen Wohnkomplex im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte vom zentralen Strand entfernt. Hier finden Sie Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, mit Meerblick und zentralem Komfort.Der Komplex verfügt über neue Wohnungen, Duplexs und Penthäuser, die mit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
293,918
Wohnung 2 zimmer
82.0
493,995
Wohnung 3 zimmer
90.0 – 127.0
672,825 – 938,060
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$447,347
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$329,624
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränd…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Alle anzeigen Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Fläche 74–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Wohnkomplex Alonis Living Playa del Torres zeichnet sich durch seine innovative und elegante Architektur aus und ist nur weniger als 5 Gehminuten vom idyllischen Playa del Torres entfernt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die jeden Tag träumen, um die Meeresbrise, die mediterrane S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
383,628
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 226.0
442,648 – 762,535
Wohnung 3 zimmer
131.0
539,441
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Spanien
von
$576,842
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Luxuriöse, umweltfreundliche Wohnungen im Viva Altea Beach Project, Alicante Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Altea, einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, an der Costa Blanca. Sie liegt in der Provinz Alicante in der Valencianischen Gemeinschaft. Altea ist für seine malerisch…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$424,525
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$426,157
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Alle anzeigen Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
La Nucia, Spanien
von
$484,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 162 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein modernes Design- und Baudorf, in dem Sie das Klima genießen können, das ganze Jahr über Sonnenschein, atemberaubende Aussicht auf die Buchten von Benidorm und Albir genießen und einen gesunden Lebensstil führen. Es ist in der Nähe von allen Dienstleistungen und dem Sportzentrum von La Nu…
Immobilienagentur
EspanaTour
