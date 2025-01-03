  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella

Marbella, Spanien
von
$794,629
21
ID: 27594
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Marbella

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentrum, die breiten Alleen und die Nähe zum Meer schaffen eine entspannte Küstenatmosphäre, während die prestigeträchtigsten Ziele Marbellas dennoch in Reichweite sind. Mit einem ganzjährigen Gemeinschaftsgeist, einer ausgezeichneten Gastronomie und guten Verkehrsanbindungen bietet die Gegend einen idealen Lebensstil.

Von den Wohnungen zum Verkauf in Marbella Malaga aus sind die täglichen Annehmlichkeiten leicht zu erreichen: Der Strand ist weniger als 1 km entfernt, Puerto Banús liegt knapp 3 km entfernt, die Stadt Marbella ist etwa 9 km entfernt und der internationale Flughafen Málaga ist nur 48 km entfernt.

Das Äußere der Anlage ist so gestaltet, dass es das Wohlbefinden und die sozialen Kontakte fördert. Es verfügt über einen Panorama-Endlos-Pool auf dem Dach mit atemberaubender Aussicht, einen ruhigen Pool auf Gartenebene und mediterran gestaltete Gärten, die die Gemeinschaftsbereiche umrahmen. Jedes Detail, von den großzügigen Sonnenterrassen bis hin zu den eleganten Empfangs- und Concierge-Bereichen, unterstreicht Entspannung, Gemeinschaft und modernes Leben an der Küste.

Die Innenräume der Wohnungen zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales und raffiniertes Design aus. Großzügige offene Grundrisse, viel Tageslicht und eine nahtlose Integration zwischen Innen- und Außenbereichen schaffen eine frische und einladende Atmosphäre. Jede Wohnung ist sorgfältig geplant, um den Komfort zu maximieren, und kombiniert klare Linien mit eleganten Oberflächen für eine perfekte Balance zwischen Stil und Funktionalität.


Marbella, Spanien
Sie sehen gerade
