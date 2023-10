Santa Pola, Spanien

von €330,000

Kapitulation vor: 2023

La Costa Blanca ... Der versteckte Ort in El Levante Español, der unglaublich erschwinglich sein kann. Apartments mit frontalem Blick auf das Mittelmeer und goldene Sandstrände. Häuser, die in einer schönen Wohnanlage in Gran Alcant zu hohem Standard gebaut wurden. Von Ihrer eigenen Terrasse aus können Sie wunderschöne Sonnenuntergänge erleben und die Lebensqualität genießen, die das Leben vor dem Meer bietet, mit einem Gemeinschaftspool und unendlicher Aussicht, angelegten Gehwegen, einem Kinderspielplatz und der Exklusivität einer biomechanischen Schaltung, die Ihnen hilft, in Form zu bleiben. Qualität & De Luxe Finishings: - Küchen mit Glaskeramikkochfeld, Elektroherd und Möbeln mit hoher Kapazität zum Selbstschließen. - Marmorarbeitsplatte in der Küche - Aluminiumbeschichtete Fußleisten mit Schutz - Terrassen mit rutschfestem Schutz - Vorinstallation für Whirlpool, Spa-Typ, ( nur in einer bestimmten Haustypologie ) - Elektrische Jalousien in Schlafzimmern und Wohnbereich - Fenster vom Typ Climalit mit 14 mm Thermalbruchfenstern - Badezimmerarmaturen aus verglaster Porzellan, Waschbecken mit Schrank-, Spiegel- und Duschabtrennungen - Kleiderschränke in jedem Raum mit Kleiderschränken - Bithermalinstallationen für Waschmaschine und Wäschetrockner - Elektrische Installation gemäß den geltenden Vorschriften - Individuelle aerothermische Ausrüstung für jede Wohnung, für die Warmwasserproduktion. - Vorinstallation der Steckdose zum Laden von Elektrofahrzeugen. LAGE: Nur 10 Autominuten vom internationalen Flughafen, 5 Stunden von Madrid, Marbella und Barcelona, 1 und ½ Stunden von Valencia und 15 Minuten von Alicante oder Elche entfernt. TYPOLOGIE der Häuser: 2-3 BR Apartments, Penthouse oder Erdgeschoss KLIMA: Bekannt als Florida des Mittelmeers, Wetter ist das ganze Jahr über sonnig und mild. LEBENSKOSTEN: Bemerkenswert erschwinglich im Vergleich zu Großstädten wie Barcelona oder Madrid, in denen der Standard bei den Verbraucherpreisen um 31% höher ist Zahlungsbedingungen: Reservierung: 6.000 € plus IVA = 6.600 € 30 Tage ab Reservierung: 30% 6 Monate ab Reserve: 10% Schlüssel abgeben: April oder Oktober 2023 60% Restbetrag bei Notarunterschrift Willst du mehr wissen? Ich lade dich ein zu ? Ihre Familienerinnerungsstücke in diesem Haus in Gran Alacant. Möchten Sie eine Besichtigung arrangieren? Ich werde mehr als froh sein, dass Sie es für Sie koordinieren