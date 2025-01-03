Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis

Lamborghini-Inspirierte Freistehende Villen in Benahavis Costa del Sol

Die Villen befinden sich in einer angesehenen Gegend in der Region Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis ist einer der angesehensten Lebensräume in Spanien, ganz zu schweigen von der gesamten Costa del Sol-Region. Benahavis bietet ein wunderbar mildes Klima sowie Sandstrände und beeindruckende Naturschönheiten. Die Gegend bietet eine reiche Auswahl an sozialen Einrichtungen und Sportanlagen, darunter verschiedene Golfplätze von Weltklasse. Benahavis bietet auch einfaches Reisen zwischen Städten aufgrund einer gut entwickelten Straßenstruktur. Puerto Banus und Marbella sind von Benahavis aus leicht zu erreichen.

Die Villen bieten ein einzigartiges Design, inspiriert von einem Lamborghini-Projekt. Sowohl die Innen- als auch die Außendesigns der Villen sind geräumig und elegant. Der Entwickler des Projekts legte besonderen Wert auf Großzügigkeit und Praktikabilität der Villen. Investoren, die Villen in Benahavis kaufen möchten, werden dieses Projekt lieben!

Im luxuriösen Wohnkomplex befinden sich 53 freistehende Villen. Jede der Villen erstreckt sich über mehr als 1.000 m² Grundstück. Die Hanglage des Komplexes belohnt die glücklichen Bewohner mit wunderbaren Ausblicken. Der Wohnkomplex bietet einen 24/7 Sicherheitsdienst, einen Infinity-Pool und angelegte Gärten.

Die Villen sind ausgestattet mit doppelt verglasten Fenstern, Kühlsystemen und Heizsystemen, Einbauküchen, einem SPA, einer Sauna, einem Dampfbad, einem Heimkino und einem vielseitig nutzbaren Raum. Sie können den vielseitig nutzbaren Raum optional als Fitnessraum nutzen.

AGP-00783