Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonesien
von
$215,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 70–78 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ubud Dream ist ein einzigartiger Komplex von 41 Villen auf zwei Ebenen im Herzen von Ubud.Villen mit Designer-Finishs und Möbel für Privatsphäre oder Familienurlaub:1 Schlafzimmer - von 78 m22 Schlafzimmer - bis zu 86 m2Zahlungen30% Anzahlung50% in den Installationen bis zur Fertigstellung d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
78.0
255,000
Wohnung
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Hüttendorf Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Hüttendorf Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Hüttendorf Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Hüttendorf Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Hüttendorf Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Hüttendorf Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pejeng Kawan, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Stadthaus in Bali in Ubud № 501 2 Schlafzimmer Pool Geräumige Terrasse Bereich: Gebäude - 132,7 m ² Land - 120 m ² Preis: 240.000 $ (1.809 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung eines Stadthauses: Umsatz pro Tag: 180 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksicht…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Wana Giri, Indonesien
von
$449,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa mit einer einzigartigen Lage. ROI - 11 Prozent. Die Villa ist ideal für dauerhafte Residenz und Investition. Bis zu 8 Monate sind Raten verfügbar. Villa in einem bewachten ruhigen Dorf. Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet des größten Golfclubs. Villa mit Terras…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesien
von
$381,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 39–383 m²
4 Immobilienobjekte 4
Stadthaus mit privatem Garten und Swimmingpool. 30 % Anzahlung in 7 Raten. Langfristiger Mietvertrag 28+30 Jahre. Stadthaus mit privatem Garten, Swimmingpool, Ruhebereich. Hochmodernes Stadthaus mit neuem und komfortablem Grundriss, breiter als Standard-Stadthäuser. Ausstattung: …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Benoa, Indonesien
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$175,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Villen mit intelligenter Heimtechnologie im Herzen von Changu!Hohe Mieterträge!Installationen verfügbar!Komplettes schlüsselfertiges Finish! Premium-Materialien!Changu ist das begehrteste Gebiet Balis, das tropische Entspannung und das dynamische …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonesien
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.Finanzielle Vorteile:Jahresrendite - von USD 37,059Nettogewinn pro Jahr - ab USD 18,333ROI - 15,1%Kapitalisierung - 22,3%Die Rentabilität ist im Vertrag festgelegt. Management: Ribas Hotel Group.Ein einziga…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonesien
von
$620,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 263 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartments in Top-Lage nahe am Meer. Amortisationsprognose – 30 % nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Die Immobilie ist ideal für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition. Anzahlung – 10 %. Zahlung in gleichen Raten über 12 Monate. Die Apartments verfügen über Designer-Aus…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonesien
von
$340,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 87–158 m²
2 Immobilienobjekte 2
Jungle Flower Villas ist ein einzigartiger Komplex aus 10 Villen im Herzen von Bali, Ubud. Dieses kulturelle und spirituelle Zentrum der Insel ist für seine natürliche Schönheit und ruhige Atmosphäre bekannt. Die Villen sind von Dschungel und Grün umgeben, was ein Gefühl von absoluter Privat…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonesien
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.Finanzielle Vorteile:Jahresrendite - von USD 37,059Nettogewinn pro Jahr - ab USD 18,333ROI - 15,1%Kapitalisierung - 22,3%Die Rentabilität ist im Vertrag festgelegt. Management: Ribas Hotel Group.Ein einziga…
Immobilienagentur
Smart Home
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus
Tibubeneng, Indonesien
von
$210,000
Etagenzahl 2
Fläche 75–105 m²
2 Immobilienobjekte 2
SWOI LOFT UMALAS-Komplex mit 40 erstklassigen Stadthäusern mit ausgezeichneter interner Infrastruktur und einfachem Zugang zu allen wichtigen Orten in Bali. Stadthäuser – von 75 bis 108 m². Mit einer voll ausgestatteten Ansicht (Möbel, Einbauküche, Haushaltsgeräte, Sanitär, Dekoration und…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonesien
von
$320,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Villa zwei Minuten vom Strand entfernt. Voraussichtlicher ROI - 17 %. Zahlung: 30 % + Raten für 7 Raten von 10 %. Zinslose Zahlungen für 12 Monate. Eine ideale Wahl für Investitionen mit hoher Rendite! Innendekoration und Mobiliar sind im Preis inbegriffen. In der Nähe des Ko…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf in der Anlage U Villas PandawaRaten: bis zu 12 MonateLieferung: Dezember 2024ROI: 17%ANHANG Beschreibung:Wir bringen Ihnen einen exklusiven Komplex von 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit, im Bereich von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden sich in einer nicht-touris…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$492,757
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Eine einmalige Gelegenheit, in eine erstklassige, voll möblierte Villa auf Bali mit hohem Mieteinkommenspotenzial zu investieren! Komplett möblierte Villen  schlüsselfertig ! Zahlungsbedingungen: Anzahlung 10%, 2-Jahres-Ratenzahlung.  Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Luxus und Funk…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesien
von
$438,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Villa in einem beliebten Bereich mit hohem Mietbedarf. 2-3 Schlafzimmer sind das begehrteste Segment in der Miete. Villa mit modernem Design und ist komplett bereit für Belegung. Alle Annehmlichkeiten, einschließlich hochwertige Möbel, wird Ihr Leb…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 40–337 m²
7 Immobilienobjekte 7
Hochmoderne Villa in einem neuen Komplex mit Blick auf den Ozean. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit hoher Mietrendite (ROI 15-18 %). Die Villa ist für ein komfortables dauerhaftes Wohnen mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung konzipiert. Modernes „Smart Home“-Sys…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Wohnung 2 zimmer
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Benoa, Indonesien
von
$168,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 80–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villen zum Verkauf in LOYO Villas Ubud, Bali  Luxusvillen zum Verkauf in einem einzigartigen Komplex aus 5 Villen - LOYO Villas Ubud, gelegen im Herzen von Bali, in Ubud. Dies ist ein idealer Ort zum Leben und Entspannen, umgeben von Natur und kulturellen Attraktionen. 1. Eigenschaften…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonesien
von
$260,000
Etagenzahl 1
Luxusvilla in Ubud ist eine stilvolle Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!Wertsteigerung – jährlich 10-15%!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Moderne Villa mit 2 Schlafzimmern in der Elite-Komplex von Acht Feeels ist eine Harmonie des japanischen Minimalismus und der…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$234,896
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Moderne Villen im europäischen Stil nur 10 Minuten vom Meer entfernt!Flexible Einkaufsbedingungen! Installationen verfügbar!The Palm Grandio's ist ein Premium-Villa-Komplex in Pattaya. Das Projekt ist vom skandinavischen Design mit einem Schwerpunkt auf Funktionalität und Eleganz inspiriert.…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonesien
von
$320,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eine einmalige Gelegenheit, eine Villa im renommierten Melasti Dream Residence-Komplex auf Bali zu erwerben! Allgemeine Informationen: - Standort: Bali, Bukit, Melasti-Gebiet - Anzahl der Villen: 63 - Rentabilität (ROI): 17 % - Mietrendite: 25–30 % Beschreibung der Villen: Jed…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
von
$399,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa weg vom Lärm, in ruhiger Lage. Villa im beliebten Entwicklungsgebiet von Melastie, wo die durchschnittliche Belegungsrate von 3-Zimmer-Villen mit Tagesmiete 67,8% beträgt. 3 Schlafzimmer sind das beliebteste Segment in der Miete. Hohe Nachfrage nach Villen mit 2-4 Schlafzimmern und feh…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonesien
von
$420,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 200–300 m²
2 Immobilienobjekte 2
Premium-Villa für langfristiges Wohnen und Investieren. Die Mietrendite beträgt bis zu 15 % pro Jahr. Villa komplett schlüsselfertig fertiggestellt. Eigenes Schwimmbad umgeben von wunderschöner Natur. Die Vorteile des Erwerbs liegen in der Wertsteigerung nach Baufertigstellung um bis z…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$210,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu groß…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesien
von
$230,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf im U Villas Pandawa-Komplex Ratenzahlungsplan: bis zu 12 Monate Lieferung: Dezember 2024 ROI: 17 % 1. Beschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex aus 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit in der Gegend von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Benoa, Indonesien
von
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Fläche 34–140 m²
5 Immobilienobjekte 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzigartigen Vorteil: Panoramablick auf den Horizont und die steigende Sonne. Dies ist ein seltener Ort auf der Karte von Bali, wo jeder Tag als Bild beginnt.Der Komplex befindet sich nur wenige Gehminuten…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Wana Giri, Indonesien
von
$399,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Apartments im Herzen von Bali. Immobilienwachstum in der Region, garantiert hohe Erträge. Benötigte Miete. Wohnung mit voll ausgestatteten Möbeln. Entwickelte Infrastruktur und Einrichtungen: von den ursprünglichen Cafés bis zu den Spas - all das ist zu Fuß erreichbar. Sie müssen nicht weit …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
von
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$330,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 124 m²
1 Immobilienobjekt 1
Atemberaubende Villa mit Blick auf den Dschungel und die Reisfelder. Es sind zinslose Ratenzahlungen bis zu 19 % möglich. Rentabilität aus der Vermietung - 20 %. Die Villa ist komplett möbliert und verfügt über Designer-Oberflächen. Einzigartige Lage inmitten der Natur. Hier können Sie…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 97–125 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und MöbelEntwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung des Objekts nach LieferungDesign und Entwicklung des ProjektdesignsBau und tech…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Wana Giri, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Investieren Sie in ein einzigartiges Projekt in Bali, das Premium-Service und Harmonie mit der Natur verbindet!Installationen verfügbar!Garantierte Rückkehr von 10% pro Jahr!Einrichtungen: Restaurants, Bars, Coworking, Spa, Pool-Komplex, High-Speed-Internet, Fitness-Center, gemütliche Erholu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
XO Projekt I Canggu Villen und Apartments zum Verkauf in Changu, BaliLuxusvillen und Apartments sind zum Verkauf in der einzigartigen Komplex XO Projekt I Canggu, auf der touristischen Straße von Changu - Batu Bolong. Dieser Komplex ist ideal für diejenigen, die gerne im Epizentrum von Veran…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Stadthaus View apartments
Stadthaus View apartments
Stadthaus View apartments
Stadthaus View apartments
Stadthaus View apartments
Stadthaus View apartments
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$109,000
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Stadthäuser mit intelligenter Heimtechnologie im Herzen von Changu!Hohe Mieterträge!Installationen verfügbar!Komplettes schlüsselfertiges Finish! Premium-Materialien!Changu ist das begehrteste Gebiet Balis, das tropische Entspannung und das dynami…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesien
von
$303,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles Einkommen!Volle Ausstattung!Flexible Raten!Steigende Kosten 10-15% pro Jahr!Das Dreamland-Projekt bietet stilvolle Villen mit 1-3 Schlafzimmern mit privaten Pools, Panoramafenstern und durchdachter Arc…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$188,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 50–87 m²
15 Immobilienobjekte 15
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesien
von
$300,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Canggu, Indonesien
von
$570,000
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Villen mit intelligenter Heimtechnologie im Herzen von Changu!Hohe Ausbeute: 8-12% pro Jahr!Installationen verfügbar!Komplettes schlüsselfertiges Finish! Premium-Materialien!Private Villen mit Meerblick!Changu ist das begehrteste Gebiet Balis, das…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$400,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla mit Panoramablick auf die Natur und hochwertige Oberflächen in Bali zu investieren!CONCRETE CUBE VILLA ist ein modernes Projekt, das einzigartige Werte für den Kunden schafft, die Villa kombiniert umweltfreundliche Designlösungen, energieeffizient…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Pecatu, Indonesien
von
$360,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in Bali ist eine ideale Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern Onsider in der prestigeträchtigen Gegend von Uluvatu ist nicht nur ein Haus, sondern eine rentable Investition mit hoher L…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
von
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonesien
von
$545,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
VillaErste Linie im OzeanMeerwasserbecken3 SchlafzimmerPanoramablickGebiet:Gebäude - 213 m2Preis: 290.000Kosten und Steuern für den Verkauf eines Objekts werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab.Allgemeine Aufwendungen und Steuern:Notargebühr 1% (mit dem Käufer 5…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonesien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Baliray
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Villa Geräumiges Schwimmbad 2 Schlafzimmer Bereich: Gebäude - 75 m ² Preis: 99.000 $ (1.320 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 125 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 100 $ Jahresumsatz unter Berücksichtigung des Ladens d…
Immobilienagentur
Baliray
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa für Investitionen mit Blick auf den Dschungel und den Fluss Mietertrag: bis zu 14,6% pro Jahr mit einer Ladung von 80% Villa mit balinesischer Architektur. Hohe Decken, Schwimmbad, Wohnbereich. Lieferdatum: Januar 2025 UBUD GREEN VIEW VILLAGE Villen befinden sich in Pejeng (Pedzheng), …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonesien
von
$700,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 235–310 m²
2 Immobilienobjekte 2
Geräumige Villa mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Investitionsattraktivität auf Bali: ROI 11-20 % (310 m²). ROI 8-14 %. (260 m²) ROI 13-24 % (332 m²) Villa mit modernem Innendesign. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer. Annehmlichkeiten vor Ort: - Loungebereic…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Tegalinggah, Indonesien
von
$225,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Bukit, Indonesien
von
$437,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa Privater Pool Malerische Terrasse 3 Schlafzimmer 1 Wohnzimmer Bereich: Grundstücksfläche - 300 m ² Gebäude - 125 m ² Preis: 437.500 $ (3.500 $ pro m ²) Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedene…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonesien
von
$595,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 263–358 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Villenkomplex Aquamarine 1 besteht aus 17 geräumigen Villen mit 3 bis 4 Schlafzimmern und liegt im Herzen des Touristenlebens, der äußerst beliebten Gegend von Canggu, Bali. Die Villen befinden sich in einem geschlossenen Bereich und werden rund um die Uhr bewacht. Die Entfernung zum Me…
Bauherr
BREIG Property
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonesien
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Premium-Stadthaus in der Nähe des Ozeans mit herrlichem Blick auf den Sonnenuntergang. Die Mietkosten steigen jedes Jahr um 10—15. Stadthaus mit komfortabler Aufteilung, privatem Pool und Terrasse. Die hohen Decken sind 3,6 Meter groß und schaffen so ein Gefühl von einzigartigem Raum. Möbe…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesien
von
$575,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 280–348 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bauherr
BREIG Property
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesien
von
$330,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa 2 Fußböden 2 Schlafzimmer Pool Terrasse Geräumiges Wohnzimmer Bereich: Gebäude - 183,5 m ² Land - 220 m ² Preis: 365.000 $ (1.989 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung einer Villa: Umsatz pro Tag: 250 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonesien
von
$259,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Sky Stars Ocean View ist ein moderner Luxusvillenkomplex, der bei Touristen mit hohem Einkommen beliebt ist. Wir bauen moderne Designvillen mit teurer und hochwertiger Dekoration aus Marmor, zuverlässigen Veredelungsmaterialien, teuren und komfortablen Möbeln. Jede Villa verfügt über eine…
Bauherr
Samahita Group
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Stadthaus 2 Schlafzimmer Pool Geräumige Terrasse Bereich: Gebäude - 132,7 m ² Land - 120 m ² Preis: 240.000 $ (1.809 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung eines Stadthauses: Umsatz pro Tag: 180 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladevorgangs…
Immobilienagentur
Baliray
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Pererenan, Indonesien
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Stadthaus mit hoher Kapitalrendite. Stadthaus PERERENAN GATE mit passivem Einkommen aus Tagesmieten. Mieteinnahmen ab 20 % pro Jahr. Weiterverkauf ab 30 %. Komplett möbliertes Stadthaus. Mit einem schönen Garten, Swimmingpool und Terrasse. Infrastruktur: - Strand „Pererenan“ 10 Minuten…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesien
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 117–159 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa 80 Meter vom Strand entfernt.Vorteile: Erträge bis zu 15% pro Jahr.Ausstattung:- Eigener Pool mit Hydromassage;- Ja. Das intelligente Heimsystem;- Heimkino;- Weinschrank;- Lagerung.- Waschmaschine;- Haushaltsgeräte und -analoge von Bosch;- Plumbing Grohe, Villeroy & Boch und Analoga.La…
Immobilienagentur
Foreign Real Estate
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Kedewatan, Indonesien
von
$395,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 401 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
Seit 1991 unterstützen wir internationale Investoren beim Bau von Villen auf Bali nach höchsten Qualitätsstandards. Mit Ilot Property Bali müssen Sie sich um nichts kümmern - unser Team kümmert sich um alle Immobilieninvestitionszyklen: vom Erwerb eines Grundstücks über den Bau einer Villa …
Bauherr
Ilot Property Baly
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$289,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 41–193 m²
4 Immobilienobjekte 4
Komplett möblierte, schlüsselfertige Villa mit einer Fläche von 193 m². Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplexe Anne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonesien
von
$345,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa 100 Meter vom Strand von Jimbaran entfernt. ROI – 13,3 %. Amortisation in 7,5 Jahren. Die Architektur der Villa ist bis ins kleinste Detail für einen komfortablen Aufenthalt durchdacht. Die Villa ist außerdem komplett möbliert und verfügt über ein Badezimmer in jedem Schlafzimmer…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonesien
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 200 m²
1 Immobilienobjekt 1
Familienvilla mit großer Fläche. Vorhergesagter ROI – 17 %. Das Konzept des Komplexes umfasst: - System „sicheres Zuhause“ - Verwaltungsgesellschaft mit Erfahrung in der Arbeit mit Kindern - Spielbereich für Kinder in jeder Villa - Kindermenü und Spielzimmer im Restaurant der Villa…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonesien
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Villa in einer gemütlichen und ruhigen Gegend. Rendite bis zu 15,8 %. Villa mit wunderschönem Panoramablick auf grüne Wälder und das Meer. Der Villenkomplex liegt auf dem Gelände eines Golfclubs, nur eine Minute vom atemberaubenden Dreamland Beach entfernt. Die Villa liegt in einem Nat…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Pecatu, Indonesien
von
$265,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 130 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Villa mit Meerblick. Villa mit Investitionsattraktivität und einer Mietrendite von 8-10 % pro Jahr. Innenarchitektur und Landschaftsgestaltung können individuell sein. Es gibt einen privaten Pool vor Ort. Vorteile: Mietdauer - 27 Jahre + Verlängerung um 23 Jahre, 5 Jahr…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$309,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Komplett möblierte, schlüsselfertige Villa mit einer Fläche von 193 m². Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplex…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Hüttendorf TOWNHOUSE ULUWATU
Hüttendorf TOWNHOUSE ULUWATU
Hüttendorf TOWNHOUSE ULUWATU
Hüttendorf TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновациоными комплекту TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом накокеан. Расположен в Улувату, к…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Legian, Indonesien
von
$400,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Der Wohnkomplex 5 STORIES besteht aus fünf Villen und liegt in der idealen Gegend von Pererenane, 800 Meter vom Strand entfernt. Moderne 3-Zimmer-Villa mit einem geräumigen Wohnbereich und einer Küche mit Panoramafenster. Das Besondere an der Villa ist die großzügige Terrasse neben dem pr…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Ubud, Indonesien
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 247–263 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa mit Panoramablick auf den Dschungel und den Sonnenuntergang. ROI – 17 %, Amortisation in 6 Jahren. Jährliches passives Einkommen aus Tagesmieten. Jede Villa verfügt über einen eigenen Swimmingpool. Die Inneneinrichtung ist im balinesischen Stil unter Verwendung hochwertiger Mater…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$243,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa in der besten Gegend der Insel Umalas. Die geräumige Villa ist innenarchitektonisch gestaltet und komplett möbliert. Privater Pool vor Ort. ROI 22,07 %. Garantierte Verlängerung des Pachtvertrags. 30 Jahre + 25 Jahre. Die Wohnanlage besteht aus 4 luxuriösen Stadthäusern und einer Vi…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$355,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Ein einzigartiges Investitionsprojekt auf Bali mit hochwertiger Ausstattung und durchdachter Infrastruktur – ideale Wohnungen für Ihr Einkommensportfolio! Hohe Nachfrage nach Mietobjekten in Canggu, erwartete Rendite von bis zu 8 % pro Jahr! Ratenzahlung möglich! Komplette schlüsselfertige F…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
