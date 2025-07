Villa Melasti Dream Residence

Eine einmalige Gelegenheit, eine Villa im renommierten Melasti Dream Residence-Komplex auf Bali zu erwerben!

Allgemeine Informationen:

- Standort: Bali, Bukit, Melasti-Gebiet

- Anzahl der Villen: 63

- Rentabilität (ROI): 17 %

- Mietrendite: 25–30 %

Beschreibung der Villen:

Jede Villa der Melasti Dream Residence ist auf maximalen Komfort und Gemütlichkeit ausgelegt. Die Villen sind mit modernen Infinity-Pools ausgestattet, die eine Atmosphäre von Luxus und Entspannung schaffen.

LOYO Relax-Konzept:

Dank des LOYO Relax-Konzepts ist die Anlage ideal für einen romantischen Kurzurlaub:

- Ausgestatteter Raum für Yoga in der Villa

- Persönlicher Concierge-Service (Reservierungen für Restaurants und SPA, Personal Training in Yoga, Pilates und Stretching)

- Vor-Ort-SPA in Ihrer Villa

- Frühstück und romantische Abendessen in der Villa

- Ausflüge und Reiseführer

1. Reihe – 26 Villen (Ausverkauft)

Alle Villen in der ersten Reihe sind bereits ausverkauft.

2. Reihe – 23 Villen (1 übrig)

Die zweite Reihe umfasst Villen ab 220.000 $. Diese Villen bieten großzügige Grundrisse, moderne Annehmlichkeiten und einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft. Fertigstellung der Bauarbeiten im Sommer 2025

3. Reihe – 14 Villen (2 übrig)

Die dritte Reihe umfasst Villen ab 250.000 $. Diese Villen verfügen ebenfalls über großzügige Grundrisse und hochwertige Materialien und bieten so die perfekte Kombination aus Komfort und Luxus. Die Fertigstellung der Bauarbeiten wird für Ende Sommer 2025 und 2026 erwartet.

Aufteilung einer Doppelvilla:

- Küche: 13,6 m²

- Wohnzimmer: 20,5 m²

- Badezimmer: 2,7 m²

- Duschraum: 4,5 m²

- Schlafzimmer 1: 16,4 m²

- Schlafzimmer 2: 15,5 m²

- Duschraum 2: 4,3 m²

- Treppe: 3 m²

- Flur 1: 3,4 m²

- Flur 2: 2,7 m²

- Balkon: 5,1 m² (jeweils)

Kaufvorgang:

1. Vorbereitung:

- Auswahl und Reservierung einer Villa

- Due Diligence: Prüfung der Unterlagen auf Übereinstimmung mit dem Verwendungszweck des Grundstücks und Verkaufsverbote

2. Unterzeichnung eines Grundstückspachtvertrags

3. Zahlung einer Anzahlung von 30%

4. Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Baufertigstellung

5. Übergabe des Objekts

6. Verwaltung Ihrer Immobilie

7. Auszahlung des Gewinns

8. 3% Rabatt bei einmaliger 100% Zahlung