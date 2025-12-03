  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. North Kuta
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in North Kuta, Indonesien

Canggu
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Canggu, Indonesien
von
$570,000
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Villen mit intelligenter Heimtechnologie im Herzen von Changu!Hohe Ausbeute: 8-12% pro Jahr!Installationen verfügbar!Komplettes schlüsselfertiges Finish! Premium-Materialien!Private Villen mit Meerblick!Changu ist das begehrteste Gebiet Balis, das…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$309,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Komplett möblierte, schlüsselfertige Villa mit einer Fläche von 193 m². Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplex…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonesien
von
$620,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 263 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartments in Top-Lage nahe am Meer. Amortisationsprognose – 30 % nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Die Immobilie ist ideal für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition. Anzahlung – 10 %. Zahlung in gleichen Raten über 12 Monate. Die Apartments verfügen über Designer-Aus…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
OneOne
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
VillaErste Linie im OzeanMeerwasserbecken3 SchlafzimmerPanoramablickGebiet:Gebäude - 213 m2Preis: 290.000Kosten und Steuern für den Verkauf eines Objekts werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab.Allgemeine Aufwendungen und Steuern:Notargebühr 1% (mit dem Käufer 5…
Immobilienagentur
Baliray
Stadthaus
Stadthaus
Tibubeneng, Indonesien
von
$210,000
Etagenzahl 2
Fläche 75–105 m²
2 Immobilienobjekte 2
SWOI LOFT UMALAS-Komplex mit 40 erstklassigen Stadthäusern mit ausgezeichneter interner Infrastruktur und einfachem Zugang zu allen wichtigen Orten in Bali. Stadthäuser – von 75 bis 108 m². Mit einer voll ausgestatteten Ansicht (Möbel, Einbauküche, Haushaltsgeräte, Sanitär, Dekoration und…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$330,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 124 m²
1 Immobilienobjekt 1
Atemberaubende Villa mit Blick auf den Dschungel und die Reisfelder. Es sind zinslose Ratenzahlungen bis zu 19 % möglich. Rentabilität aus der Vermietung - 20 %. Die Villa ist komplett möbliert und verfügt über Designer-Oberflächen. Einzigartige Lage inmitten der Natur. Hier können Sie…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$289,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 41–193 m²
4 Immobilienobjekte 4
Komplett möblierte, schlüsselfertige Villa mit einer Fläche von 193 m². Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplexe Anne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonesien
von
$225,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Stadthaus  Pool 2 Schlafzimmer Entwickelte Infrastruktur des Komplexes  Smart Home System Bereich: Gebäude - 76 m ² Land - 50 m ² Preis: 225.000 $ (2.960 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Laden - 85% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung der Beladung des Obj…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonesien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 200 m²
1 Immobilienobjekt 1
Seit 1991 unterstützen wir internationale Investoren beim Bau von Villen auf Bali nach höchsten Qualitätsstandards. Mit Ilot Property Bali müssen Sie sich um nichts kümmern - unser Team kümmert sich um alle Immobilieninvestitionszyklen: vom Erwerb eines Grundstücks über den Bau einer Villa …
Bauherr
Ilot Property Baly
Villa Villa na Bali
Canggu, Indonesien
von
$575,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa 2 Stockwerke in der Villa 3 Schlafzimmer Pool Zimmerzimmer Luft Bereich: Land - 237 m ² Gebäude - 280,15 m ² Preis: 575.000 $ (2.053 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung einer Villa: Laden - 85% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung der Fülle des Objekt…
Immobilienagentur
Baliray
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
XO Projekt I Canggu Villen und Apartments zum Verkauf in Changu, BaliLuxusvillen und Apartments sind zum Verkauf in der einzigartigen Komplex XO Projekt I Canggu, auf der touristischen Straße von Changu - Batu Bolong. Dieser Komplex ist ideal für diejenigen, die gerne im Epizentrum von Veran…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesien
von
$575,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 280–348 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bauherr
BREIG Property
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 40–337 m²
7 Immobilienobjekte 7
Hochmoderne Villa in einem neuen Komplex mit Blick auf den Ozean. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit hoher Mietrendite (ROI 15-18 %). Die Villa ist für ein komfortables dauerhaftes Wohnen mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung konzipiert. Modernes „Smart Home“-Sys…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Wohnung 2 zimmer
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonesien
von
$595,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 263–358 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Villenkomplex Aquamarine 1 besteht aus 17 geräumigen Villen mit 3 bis 4 Schlafzimmern und liegt im Herzen des Touristenlebens, der äußerst beliebten Gegend von Canggu, Bali. Die Villen befinden sich in einem geschlossenen Bereich und werden rund um die Uhr bewacht. Die Entfernung zum Me…
Bauherr
BREIG Property
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$260,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Stadthaus Privater Pool 2 Schränke 2 Schlafzimmer Blick auf grüne Landschaften Bereich: Gebäude - 112 m² Preis: 260.000 $ (2.321 $ pro m2) Mieteinnahmen: Umsatz pro Tag: 166,8 $ Laden - 90 % Einnahmen pro Tag unter Berücksichtigung der Auslastung der Anlage – 150 $ Einnahmen pro Jahr …
Immobilienagentur
Baliray
Stadthaus SWOI BERAWA
Stadthaus SWOI BERAWA
Canggu, Indonesien
von
$330,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 35–115 m²
2 Immobilienobjekte 2
SWOI BERAWA ist ein Wohnkomplex mit 10 Stadthäusern in der beliebten Gegend von Canggu. Stadthäuser mit zwei Schlafzimmern (105 m²), mit Designer-Renovierung und Möbeln. Außerdem ist in jedem Haus ein modernes „Smart Home“-System installiert. Das Stadthaus verfügt über einen privaten Auße…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.3
150,000
Stadthaus
115.0
330,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Tibubeneng, Indonesien
von
$320,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 112 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr ideales Vermietungsunternehmen auf Bali! Der Stadthaus- und Apartmentkomplex Oasis 3 verfügt über insgesamt 22 Apartments und 12 Stadthäuser. Im 5. Stock des Apartmentgebäudes finden die Gäste einen Infinity-Pool mit 360-Grad-Aussicht sowie Sitzbereiche und eine Bar. Der Komplex liegt nu…
Bauherr
BREIG Property
Villa SKY RESIDENCE
Villa SKY RESIDENCE
Kerobokan, Indonesien
von
$390,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 183–239 m²
2 Immobilienobjekte 2
Exklusive Villa mit garantiertem Einkommen. Durchschnittliche jährliche Rentabilität von Immobilien – 8-12 %. Die Villa wurde nach den modernsten architektonischen Lösungen entworfen, mit Innenarchitektur gestaltet und jede Villa verfügt über einen eigenen Swimmingpool. Hochmoderne …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonesien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
Seit 1991 unterstützen wir internationale Investoren beim Bau von Villen auf Bali nach höchsten Qualitätsstandards. Mit Ilot Property Bali müssen Sie sich um nichts kümmern - unser Team kümmert sich um alle Immobilieninvestitionszyklen: vom Erwerb eines Grundstücks über den Bau einer Villa …
Bauherr
Ilot Property Baly
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$243,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa in der besten Gegend der Insel Umalas. Die geräumige Villa ist innenarchitektonisch gestaltet und komplett möbliert. Privater Pool vor Ort. ROI 22,07 %. Garantierte Verlängerung des Pachtvertrags. 30 Jahre + 25 Jahre. Die Wohnanlage besteht aus 4 luxuriösen Stadthäusern und einer Vi…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Canggu, Indonesien
von
$820,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 263 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonesien
von
$700,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 307–378 m²
3 Immobilienobjekte 3
Exklusive Villa in der wohlhabenden Gegend von Canggu. Rentabilität aus der Vermietung: 13-20 %. Steigerung des Grundstückswertes um bis zu 15 % pro Jahr. Pachtvertrag für 30 Jahre. Die Villa ist aus hochwertigen Materialien gebaut. Komplette schlüsselfertige Fertigstellung , möbliert.…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
