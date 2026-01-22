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Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu

Canggu, Indonesien
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ID: 14328
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Canggu
  • Adresse
    Jalan Tanah Barak, 2 Nicia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

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Canggu, Indonesien
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