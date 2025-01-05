Villa Onsider

Exklusive Villa in Bali ist eine ideale Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!

Installationen verfügbar!

Volle Ausstattung!

Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern Onsider in der prestigeträchtigen Gegend von Uluvatu ist nicht nur ein Haus, sondern eine rentable Investition mit hoher Liquidität. Geräumige Zimmer, privater Pool und stilvolles Design machen es attraktiv für Wohnen und Mieten.

Wichtige Vorteile: privater Pool + Terrasse mit Grillplatz (~41 m2), Rofttop-Terrasse mit Panoramablick, Klimaanlage, Haushaltsgeräte, Sat-TV, Videoüberwachung 24/7, Parkplatz.

Ort:

2-6 Minuten zu Fuß zu den Topstränden: Bingin, Dreamland, Padang Padang;

- in der Nähe von Cafés, Restaurants, SPA, Fitnessstudio (2-10 Minuten);

Golf Club New Kuta – 11 Minuten, Supermärkte, Schulen, Kliniken.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.