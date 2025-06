Villa PULAU VILLAS

Premium-Villa für langfristiges Wohnen und Investieren.



Die Mietrendite beträgt bis zu 15 % pro Jahr.



Villa komplett schlüsselfertig fertiggestellt. Eigenes Schwimmbad umgeben von wunderschöner Natur. Die Vorteile des Erwerbs liegen in der Wertsteigerung nach Baufertigstellung um bis zu 25 %.



Zahlungsbedingungen:

- Ratenzahlungsplan in der Bauphase. Fertigstellung im März 2025.



Architektur im minimalistischen Stil mit Panoramaverglasung. Natürliche Materialien, durchdachte Ergonomie und großes Augenmerk auf Komfort.



Infrastruktur:

1. Sonntags Beachclub.

2. Hubschrauberlandeplatz.

3. Savaya Nachtclub.

4. Golfplatz.

5. BIMC Medical Center



Die Zukunft der Region:

1. Schnellstraße nach Melasti.

2. Zweigstelle der Green School.

3. Der größte Komplex mit offener Infrastruktur – Park Blue.



Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir wählen eine Immobilie nach Ihren Wünschen aus. Wir organisieren eine sichere Transaktion mit dem Entwickler!