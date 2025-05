Villa NEBIUS

Villa weg vom Lärm, in ruhiger Lage. Villa im beliebten Entwicklungsgebiet von Melastie, wo die durchschnittliche Belegungsrate von 3-Zimmer-Villen mit Tagesmiete 67,8% beträgt. 3 Schlafzimmer sind das beliebteste Segment in der Miete. Hohe Nachfrage nach Villen mit 2-4 Schlafzimmern und fehlenden Angeboten ermöglichen es Ihnen, in allen Wohnbereichen zu konkurrieren und verdienen von 10% des Jahreseinkommens. Die einzigartige Lage und Architektur der Villa, gibt es keine Analoga in Bali. Die Villa ist bis ins kleinste Detail, modernes Design gedacht. Hohe Decken und Fülle von natürlichen Sonneneinstrahlung. Innerhalb von 10 Minuten ist die notwendige Infrastruktur für komfortables Wohnen und Freizeit: Surfspots, Golfplätze, Cafés und Restaurants, Parks, Fitness, Einkaufszentrum, Clubs und fantastische Strände. Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen! *Die Kosten sind am 10.10.2024 angegeben.