  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Denpasar
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Denpasar, Indonesien

wohnungen
5
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Denpasar, Indonesien
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Villa Geräumiges Schwimmbad 2 Schlafzimmer Bereich: Gebäude - 75 m ² Preis: 99.000 $ (1.320 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 125 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 100 $ Jahresumsatz unter Berücksichtigung des Ladens d…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen