  2. Indonesien
  3. Badung
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Badung, Indonesien

North Kuta
22
Kuta Selatan
27
Canggu
16
Nusa Dua
9
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Benoa, Indonesien
von
$168,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Alle anzeigen Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Benoa, Indonesien
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Alle anzeigen Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Canggu, Indonesien
von
$570,000
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Villen mit intelligenter Heimtechnologie im Herzen von Changu!Hohe Ausbeute: 8-12% pro Jahr!Installationen verfügbar!Komplettes schlüsselfertiges Finish! Premium-Materialien!Private Villen mit Meerblick!Changu ist das begehrteste Gebiet Balis, das…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$309,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Komplett möblierte, schlüsselfertige Villa mit einer Fläche von 193 m². Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplex…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Alle anzeigen Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonesien
von
$357,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
Baliray
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Alle anzeigen Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Indonesien
von
$280,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 108 m²
1 Immobilienobjekt 1
Neue BERAWA OCEAN TOWNHOUSES-Villen im beliebten Berawa-Gebiet, 350 Meter vom Meer entfernt. Hochmoderne Villen, zwei Etagen mit zwei Schlafzimmern und einem Studio (108 qm). Ein bis ins kleinste Detail durchdachtes Interieur. Individuell können Sie aus vier Optionen wählen. Ebenfalls ent…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Alle anzeigen Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesien
von
$300,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Alle anzeigen Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonesien
von
$620,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 263 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartments in Top-Lage nahe am Meer. Amortisationsprognose – 30 % nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Die Immobilie ist ideal für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition. Anzahlung – 10 %. Zahlung in gleichen Raten über 12 Monate. Die Apartments verfügen über Designer-Aus…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Alle anzeigen Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf in der Anlage U Villas PandawaRaten: bis zu 12 MonateLieferung: Dezember 2024ROI: 17%ANHANG Beschreibung:Wir bringen Ihnen einen exklusiven Komplex von 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit, im Bereich von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden sich in einer nicht-touris…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Alle anzeigen Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
VillaErste Linie im OzeanMeerwasserbecken3 SchlafzimmerPanoramablickGebiet:Gebäude - 213 m2Preis: 290.000Kosten und Steuern für den Verkauf eines Objekts werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab.Allgemeine Aufwendungen und Steuern:Notargebühr 1% (mit dem Käufer 5…
Immobilienagentur
Baliray
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus
Alle anzeigen Stadthaus
Stadthaus
Tibubeneng, Indonesien
von
$210,000
Etagenzahl 2
Fläche 75–105 m²
2 Immobilienobjekte 2
SWOI LOFT UMALAS-Komplex mit 40 erstklassigen Stadthäusern mit ausgezeichneter interner Infrastruktur und einfachem Zugang zu allen wichtigen Orten in Bali. Stadthäuser – von 75 bis 108 m². Mit einer voll ausgestatteten Ansicht (Möbel, Einbauküche, Haushaltsgeräte, Sanitär, Dekoration und…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Alle anzeigen Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$330,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 124 m²
1 Immobilienobjekt 1
Atemberaubende Villa mit Blick auf den Dschungel und die Reisfelder. Es sind zinslose Ratenzahlungen bis zu 19 % möglich. Rentabilität aus der Vermietung - 20 %. Die Villa ist komplett möbliert und verfügt über Designer-Oberflächen. Einzigartige Lage inmitten der Natur. Hier können Sie…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Alle anzeigen Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesien
von
$289,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 41–193 m²
4 Immobilienobjekte 4
Komplett möblierte, schlüsselfertige Villa mit einer Fläche von 193 m². Die Amortisationszeit beträgt 5-6 Jahre. 5 Jahre Garantie auf das Objekt. Der Wohnkomplex liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt, im malerischen Seseh-Viertel, in der vielversprechendsten Lage von Canggu. Komplexe Anne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Alle anzeigen Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pecatu, Indonesien
von
$214,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 57–192 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa mit privatem Pool. Moderne Villa im beliebten Bingin-Viertel. Die Villa kann eine individuelle Innen- und Landschaftsgestaltung haben. Zahlung - 100 %. Die beiden Villen liegen nebeneinander und verfügen über eine Tür zum Innenhof. Sie können zusammen oder separat genutzt oder…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Alle anzeigen Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesien
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 117–159 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa 80 Meter vom Strand entfernt.Vorteile: Erträge bis zu 15% pro Jahr.Ausstattung:- Eigener Pool mit Hydromassage;- Ja. Das intelligente Heimsystem;- Heimkino;- Weinschrank;- Lagerung.- Waschmaschine;- Haushaltsgeräte und -analoge von Bosch;- Plumbing Grohe, Villeroy & Boch und Analoga.La…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Alle anzeigen Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonesien
von
$225,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Stadthaus  Pool 2 Schlafzimmer Entwickelte Infrastruktur des Komplexes  Smart Home System Bereich: Gebäude - 76 m ² Land - 50 m ² Preis: 225.000 $ (2.960 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Laden - 85% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung der Beladung des Obj…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonesien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 200 m²
1 Immobilienobjekt 1
Seit 1991 unterstützen wir internationale Investoren beim Bau von Villen auf Bali nach höchsten Qualitätsstandards. Mit Ilot Property Bali müssen Sie sich um nichts kümmern - unser Team kümmert sich um alle Immobilieninvestitionszyklen: vom Erwerb eines Grundstücks über den Bau einer Villa …
Bauherr
Ilot Property Baly
Villa Villa na Bali
Villa Villa na Bali
Canggu, Indonesien
von
$575,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa 2 Stockwerke in der Villa 3 Schlafzimmer Pool Zimmerzimmer Luft Bereich: Land - 237 m ² Gebäude - 280,15 m ² Preis: 575.000 $ (2.053 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung einer Villa: Laden - 85% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung der Fülle des Objekt…
Immobilienagentur
Baliray
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Alle anzeigen Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonesien
von
$420,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 200–300 m²
2 Immobilienobjekte 2
Premium-Villa für langfristiges Wohnen und Investieren. Die Mietrendite beträgt bis zu 15 % pro Jahr. Villa komplett schlüsselfertig fertiggestellt. Eigenes Schwimmbad umgeben von wunderschöner Natur. Die Vorteile des Erwerbs liegen in der Wertsteigerung nach Baufertigstellung um bis z…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Alle anzeigen Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonesien
von
$545,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Alle anzeigen Stadthaus PERERENAN GATE
Stadthaus PERERENAN GATE
Pererenan, Indonesien
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Stadthaus mit hoher Kapitalrendite. Stadthaus PERERENAN GATE mit passivem Einkommen aus Tagesmieten. Mieteinnahmen ab 20 % pro Jahr. Weiterverkauf ab 30 %. Komplett möbliertes Stadthaus. Mit einem schönen Garten, Swimmingpool und Terrasse. Infrastruktur: - Strand „Pererenan“ 10 Minuten…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Alle anzeigen Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$188,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 50–87 m²
15 Immobilienobjekte 15
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Alle anzeigen Villa Green Village
Villa Green Village
Benoa, Indonesien
von
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Fläche 34–140 m²
5 Immobilienobjekte 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzigartigen Vorteil: Panoramablick auf den Horizont und die steigende Sonne. Dies ist ein seltener Ort auf der Karte von Bali, wo jeder Tag als Bild beginnt.Der Komplex befindet sich nur wenige Gehminuten…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Alle anzeigen Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 97–125 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und MöbelEntwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung des Objekts nach LieferungDesign und Entwicklung des ProjektdesignsBau und tech…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Alle anzeigen Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonesien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Baliray
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Alle anzeigen Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonesien
von
$320,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Villa zwei Minuten vom Strand entfernt. Voraussichtlicher ROI - 17 %. Zahlung: 30 % + Raten für 7 Raten von 10 %. Zinslose Zahlungen für 12 Monate. Eine ideale Wahl für Investitionen mit hoher Rendite! Innendekoration und Mobiliar sind im Preis inbegriffen. In der Nähe des Ko…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonesien
von
$259,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Sky Stars Ocean View ist ein moderner Luxusvillenkomplex, der bei Touristen mit hohem Einkommen beliebt ist. Wir bauen moderne Designvillen mit teurer und hochwertiger Dekoration aus Marmor, zuverlässigen Veredelungsmaterialien, teuren und komfortablen Möbeln. Jede Villa verfügt über eine…
Bauherr
Samahita Group
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Alle anzeigen Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Stadthaus ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesien
von
$381,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 39–383 m²
4 Immobilienobjekte 4
Stadthaus mit privatem Garten und Swimmingpool. 30 % Anzahlung in 7 Raten. Langfristiger Mietvertrag 28+30 Jahre. Stadthaus mit privatem Garten, Swimmingpool, Ruhebereich. Hochmodernes Stadthaus mit neuem und komfortablem Grundriss, breiter als Standard-Stadthäuser. Ausstattung: …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Alle anzeigen Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
XO Projekt I Canggu Villen und Apartments zum Verkauf in Changu, BaliLuxusvillen und Apartments sind zum Verkauf in der einzigartigen Komplex XO Projekt I Canggu, auf der touristischen Straße von Changu - Batu Bolong. Dieser Komplex ist ideal für diejenigen, die gerne im Epizentrum von Veran…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Ungasan, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 116 m²
1 Immobilienobjekt 1
Villa mit Meerblick als Investition oder dauerhafter Wohnsitz auf der wunderschönen Insel Bali. Die durchschnittliche Marktrendite beträgt 15 %. Mietrendite bis zu 22 %. Komplett möblierte Villa mit Annehmlichkeiten in der Gegend von Bukit. Zahlungsbedingungen: 30 % + Raten für 7 Ra…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Alle anzeigen Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesien
von
$575,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 280–348 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bauherr
BREIG Property
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Alle anzeigen Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 40–337 m²
7 Immobilienobjekte 7
Hochmoderne Villa in einem neuen Komplex mit Blick auf den Ozean. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit hoher Mietrendite (ROI 15-18 %). Die Villa ist für ein komfortables dauerhaftes Wohnen mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung konzipiert. Modernes „Smart Home“-Sys…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Wohnung 2 zimmer
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Alle anzeigen Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonesien
von
$345,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa 100 Meter vom Strand von Jimbaran entfernt. ROI – 13,3 %. Amortisation in 7,5 Jahren. Die Architektur der Villa ist bis ins kleinste Detail für einen komfortablen Aufenthalt durchdacht. Die Villa ist außerdem komplett möbliert und verfügt über ein Badezimmer in jedem Schlafzimmer…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Alle anzeigen Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonesien
von
$595,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 263–358 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Villenkomplex Aquamarine 1 besteht aus 17 geräumigen Villen mit 3 bis 4 Schlafzimmern und liegt im Herzen des Touristenlebens, der äußerst beliebten Gegend von Canggu, Bali. Die Villen befinden sich in einem geschlossenen Bereich und werden rund um die Uhr bewacht. Die Entfernung zum Me…
Bauherr
BREIG Property
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Alle anzeigen Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonesien
von
$320,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eine einmalige Gelegenheit, eine Villa im renommierten Melasti Dream Residence-Komplex auf Bali zu erwerben! Allgemeine Informationen: - Standort: Bali, Bukit, Melasti-Gebiet - Anzahl der Villen: 63 - Rentabilität (ROI): 17 % - Mietrendite: 25–30 % Beschreibung der Villen: Jed…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$260,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Stadthaus Privater Pool 2 Schränke 2 Schlafzimmer Blick auf grüne Landschaften Bereich: Gebäude - 112 m² Preis: 260.000 $ (2.321 $ pro m2) Mieteinnahmen: Umsatz pro Tag: 166,8 $ Laden - 90 % Einnahmen pro Tag unter Berücksichtigung der Auslastung der Anlage – 150 $ Einnahmen pro Jahr …
Immobilienagentur
Baliray
Stadthaus Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Stadthaus Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Stadthaus Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Stadthaus Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Stadthaus Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Alle anzeigen Stadthaus Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Stadthaus Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pererenan, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Stadthaus mit hoher Kapitalrendite. Stadthaus mit passivem Einkommen aus Tagesmieten. Mieteinnahmen ab 20 % pro Jahr. Weiterverkauf ab 30 %. Komplett möbliertes Stadthaus. Mit einem schönen Garten, Swimmingpool und Terrasse. Infrastruktur: - Strand „Pererenan“ 10 Minuten entfernt. - Resta…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Alle anzeigen Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonesien
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Premium-Stadthaus in der Nähe des Ozeans mit herrlichem Blick auf den Sonnenuntergang. Die Mietkosten steigen jedes Jahr um 10—15. Stadthaus mit komfortabler Aufteilung, privatem Pool und Terrasse. Die hohen Decken sind 3,6 Meter groß und schaffen so ein Gefühl von einzigartigem Raum. Möbe…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa SUOM
Villa SUOM
Villa SUOM
Villa SUOM
Villa SUOM
Alle anzeigen Villa SUOM
Villa SUOM
Seminyak, Indonesien
von
$260,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 71–154 m²
4 Immobilienobjekte 4
Villen in einem beliebten Touristenziel auf Bali in der Gegend von Canggu. Villen im Studio-Layout mit einem oder zwei Schlafzimmern (80,7 - 154,1) mit vollständiger Ausstattung und schlüsselfertigen Möbeln gemäß dem Designprojekt . Mit großen Panoramafenstern. Die Villen verfügen über…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.0
220,000
Villa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Alle anzeigen Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesien
von
$230,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf im U Villas Pandawa-Komplex Ratenzahlungsplan: bis zu 12 Monate Lieferung: Dezember 2024 ROI: 17 % 1. Beschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex aus 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit in der Gegend von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Stadthaus SWOI BERAWA
Stadthaus SWOI BERAWA
Stadthaus SWOI BERAWA
Stadthaus SWOI BERAWA
Stadthaus SWOI BERAWA
Alle anzeigen Stadthaus SWOI BERAWA
Stadthaus SWOI BERAWA
Canggu, Indonesien
von
$330,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 35–115 m²
2 Immobilienobjekte 2
SWOI BERAWA ist ein Wohnkomplex mit 10 Stadthäusern in der beliebten Gegend von Canggu. Stadthäuser mit zwei Schlafzimmern (105 m²), mit Designer-Renovierung und Möbeln. Außerdem ist in jedem Haus ein modernes „Smart Home“-System installiert. Das Stadthaus verfügt über einen privaten Auße…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.3
150,000
Stadthaus
115.0
330,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Alle anzeigen Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Stadthaus Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Tibubeneng, Indonesien
von
$320,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 112 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr ideales Vermietungsunternehmen auf Bali! Der Stadthaus- und Apartmentkomplex Oasis 3 verfügt über insgesamt 22 Apartments und 12 Stadthäuser. Im 5. Stock des Apartmentgebäudes finden die Gäste einen Infinity-Pool mit 360-Grad-Aussicht sowie Sitzbereiche und eine Bar. Der Komplex liegt nu…
Bauherr
BREIG Property
Villa SKY RESIDENCE
Villa SKY RESIDENCE
Villa SKY RESIDENCE
Villa SKY RESIDENCE
Villa SKY RESIDENCE
Alle anzeigen Villa SKY RESIDENCE
Villa SKY RESIDENCE
Kerobokan, Indonesien
von
$390,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 183–239 m²
2 Immobilienobjekte 2
Exklusive Villa mit garantiertem Einkommen. Durchschnittliche jährliche Rentabilität von Immobilien – 8-12 %. Die Villa wurde nach den modernsten architektonischen Lösungen entworfen, mit Innenarchitektur gestaltet und jede Villa verfügt über einen eigenen Swimmingpool. Hochmoderne …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Alle anzeigen Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Cemagi, Indonesien
von
$1,85M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 465 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Villa mit Meerblick und Pool auf dem Dach. Rentabilität durch Vermietung – 20 %. Zahlungsbedingungen: Reservierung – 1 %, Anzahlung – 10 %, Restzahlung – 90 % Voll ausgestattete Villa mit modernem Design und Annehmlichkeiten. Das Haus ist übergeben und bezugsfertig. Lage in b…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonesien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
Seit 1991 unterstützen wir internationale Investoren beim Bau von Villen auf Bali nach höchsten Qualitätsstandards. Mit Ilot Property Bali müssen Sie sich um nichts kümmern - unser Team kümmert sich um alle Immobilieninvestitionszyklen: vom Erwerb eines Grundstücks über den Bau einer Villa …
Bauherr
Ilot Property Baly
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Alle anzeigen Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Pecatu, Indonesien
von
$265,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 130 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Villa mit Meerblick. Villa mit Investitionsattraktivität und einer Mietrendite von 8-10 % pro Jahr. Innenarchitektur und Landschaftsgestaltung können individuell sein. Es gibt einen privaten Pool vor Ort. Vorteile: Mietdauer - 27 Jahre + Verlängerung um 23 Jahre, 5 Jahr…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Alle anzeigen Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$243,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa in der besten Gegend der Insel Umalas. Die geräumige Villa ist innenarchitektonisch gestaltet und komplett möbliert. Privater Pool vor Ort. ROI 22,07 %. Garantierte Verlängerung des Pachtvertrags. 30 Jahre + 25 Jahre. Die Wohnanlage besteht aus 4 luxuriösen Stadthäusern und einer Vi…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Alle anzeigen Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Canggu, Indonesien
von
$820,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 263 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Alle anzeigen Villa Onsider
Villa Onsider
Pecatu, Indonesien
von
$360,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in Bali ist eine ideale Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern Onsider in der prestigeträchtigen Gegend von Uluvatu ist nicht nur ein Haus, sondern eine rentable Investition mit hoher L…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Alle anzeigen Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Alle anzeigen Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesien
von
$303,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles Einkommen!Volle Ausstattung!Flexible Raten!Steigende Kosten 10-15% pro Jahr!Das Dreamland-Projekt bietet stilvolle Villen mit 1-3 Schlafzimmern mit privaten Pools, Panoramafenstern und durchdachter Arc…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Alle anzeigen Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonesien
von
$700,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 307–378 m²
3 Immobilienobjekte 3
Exklusive Villa in der wohlhabenden Gegend von Canggu. Rentabilität aus der Vermietung: 13-20 %. Steigerung des Grundstückswertes um bis zu 15 % pro Jahr. Pachtvertrag für 30 Jahre. Die Villa ist aus hochwertigen Materialien gebaut. Komplette schlüsselfertige Fertigstellung , möbliert.…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Alle anzeigen Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Legian, Indonesien
von
$400,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Der Wohnkomplex 5 STORIES besteht aus fünf Villen und liegt in der idealen Gegend von Pererenane, 800 Meter vom Strand entfernt. Moderne 3-Zimmer-Villa mit einem geräumigen Wohnbereich und einer Küche mit Panoramafenster. Das Besondere an der Villa ist die großzügige Terrasse neben dem pr…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
