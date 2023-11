Canggu, Indonesien

von €228,747

Kapitulation vor: 2023

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Die Villa SUNNY CUDDLES BERAWA liegt 7 Minuten vom beliebten Strand Berava in der modernen Gegend von Changu entfernt. Die Villen werden in zwei Layoutoptionen präsentiert: 70 und 110 qm. Studio mit einem und zwei Schlafzimmern. Das Innere der Villa ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Möglichkeit, ein Design zu wählen, ist hell und dunkel. Panoramablick vom Fenster auf die malerische Natur Balis. Changu ist die beliebteste Gegend in Bali und unter Touristen berühmt. Stabiles Jahreseinkommen - 13-20%, Rückzahlung - 4-6 Jahre. Komplexe Infrastruktur: Pool, Kino, Bar / Hookah. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen! Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Bali an. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.