  4. Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

Beraban, Indonesien
von
$249,700
von
$2,387/m²
;
17 1
ID: 33255
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan
  • Dorf
    Beraban

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

📊 Investition 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali

Ertrag 13% pro Jahr | Rückzahlung 7.7 Jahre | Familienformat + Kapitalwachstum Nuanu, Bali

📈 Investment Metrics

• Preis: 249,700 USD

• Fläche: 104,6 m2

• Format: 2-Schlafzimmer Private Villa

• Geschätzte Mieterlöse: rund 32.000 USD pro Jahr (realistisches Szenario)

• Rückzahlungszeitraum: 7.7 Jahre

• Projektabschluss: 2028

• Eigentümerstruktur: Leasehold 25–30 Jahre

📍 Lage und Nachfrage

• Nuanu ist der größte kulturelle und technologische Cluster in Bali mit einer Master-Planung

• Zugang zum Meer — ca. 3 Minuten

• Canggu — ca. 20 Minuten

• Gehdistanz zu internationalen Schulen, SPA-Zentren, Fitnessbereichen, Restaurants und Kunsträumen

• Starke Nachfrage von Familien und Langzeitbewohnern

🏡 Villa Vorteile

• Volles Familienlayout mit zwei Schlafzimmern

• Höhere durchschnittliche Mietrate im Vergleich zu Studios und 1BD Einheiten

• Geeignet für Langzeitmieten und Umzugkunden

• Limitierte Lieferung von 2BD Villen erhöht Liquidität

• Geeignet für persönliches Leben und passives Einkommen

🏨 Investitionsmodell

• Professionelles Immobilienmanagement

• Zentrales Mietprogramm ohne Eigentümerbeteiligung

• Effektiv für kurzfristige und mittelfristige Mieten

• Balanced Strategie zwischen Belegungsrate und Prämie Mietpreis

🏗 Projektkonzept

• Schwarze Sande Oasis ist ein modernes Wohn-Cluster im Wüstenmodernismus-Stil

• Hohe Decken, Panoramaverglasung, natürliche Materialien

• Minimalistische Architektur mit privater Tiefdichteentwicklung

• Zugang zu 35+ Infrastruktureinrichtungen in der Stadt Nuanu

💼 Kaufbedingungen

• Anzahlung: 30%

• Installationsplan für Entwickler: 70% während des Baus

• Vierteljährlicher Zahlungsplan ohne Bankfinanzierung

🛡 Rechtssicherheit

• Land- und Baudokumente auf Anfrage

• Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler

• Leasehold-Format ist eine Standard- und sichere Praxis für ausländische Investoren in Bali

🏘 Weitere Kaufoptionen im Komplex

• Studios — ab 120.000 USD

• 1BD Villas — ab 185.000 USD

• 2BD Villen — ab 249,700 USD

• 3BD Villas — ab 350.000 USD

• Premium Pool Villen — auf Anfrage

• Fähigkeit, ein Immobilienformat basierend auf Investitionsbudget und Einkommensstrategie zu wählen

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.

Standort auf der Karte

Beraban, Indonesien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Video-Review von villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Sie sehen gerade
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Beraban, Indonesien
von
$249,700
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Realting.com
Gehen
