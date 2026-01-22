Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

📊 Investition 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali
Ertrag 13% pro Jahr | Rückzahlung 7.7 Jahre | Familienformat + Kapitalwachstum Nuanu, Bali
📈 Investment Metrics
• Preis: 249,700 USD
• Fläche: 104,6 m2
• Format: 2-Schlafzimmer Private Villa
• Geschätzte Mieterlöse: rund 32.000 USD pro Jahr (realistisches Szenario)
• Rückzahlungszeitraum: 7.7 Jahre
• Projektabschluss: 2028
• Eigentümerstruktur: Leasehold 25–30 Jahre
📍 Lage und Nachfrage
• Nuanu ist der größte kulturelle und technologische Cluster in Bali mit einer Master-Planung
• Zugang zum Meer — ca. 3 Minuten
• Canggu — ca. 20 Minuten
• Gehdistanz zu internationalen Schulen, SPA-Zentren, Fitnessbereichen, Restaurants und Kunsträumen
• Starke Nachfrage von Familien und Langzeitbewohnern
🏡 Villa Vorteile
• Volles Familienlayout mit zwei Schlafzimmern
• Höhere durchschnittliche Mietrate im Vergleich zu Studios und 1BD Einheiten
• Geeignet für Langzeitmieten und Umzugkunden
• Limitierte Lieferung von 2BD Villen erhöht Liquidität
• Geeignet für persönliches Leben und passives Einkommen
🏨 Investitionsmodell
• Professionelles Immobilienmanagement
• Zentrales Mietprogramm ohne Eigentümerbeteiligung
• Effektiv für kurzfristige und mittelfristige Mieten
• Balanced Strategie zwischen Belegungsrate und Prämie Mietpreis
🏗 Projektkonzept
• Schwarze Sande Oasis ist ein modernes Wohn-Cluster im Wüstenmodernismus-Stil
• Hohe Decken, Panoramaverglasung, natürliche Materialien
• Minimalistische Architektur mit privater Tiefdichteentwicklung
• Zugang zu 35+ Infrastruktureinrichtungen in der Stadt Nuanu
💼 Kaufbedingungen
• Anzahlung: 30%
• Installationsplan für Entwickler: 70% während des Baus
• Vierteljährlicher Zahlungsplan ohne Bankfinanzierung
🛡 Rechtssicherheit
• Land- und Baudokumente auf Anfrage
• Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler
• Leasehold-Format ist eine Standard- und sichere Praxis für ausländische Investoren in Bali
🏘 Weitere Kaufoptionen im Komplex
• Studios — ab 120.000 USD
• 1BD Villas — ab 185.000 USD
• 2BD Villen — ab 249,700 USD
• 3BD Villas — ab 350.000 USD
• Premium Pool Villen — auf Anfrage
• Fähigkeit, ein Immobilienformat basierend auf Investitionsbudget und Einkommensstrategie zu wählen
Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.