  Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Tabanan, Indonesien
von
$500,000
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11 1
ID: 33286
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

📊 Premium 2-Schlafzimmer Villa in Flower Estates, Bali

Private Gated Community von 20 Villen | Residence & Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali

📈 Details zum Hauptobjekt

• Preis: ab 500.000 USD

• Villagröße: 106 m2

• Grundstück: ab 265 m2

• Format: 2-Schlafzimmer Einzelhaus

• Handover: Q1 2027

• Eigentumsstruktur: **Freiburg (Vollland und Eigentum)* *

📍 Lage und Umgebung

• In Nuanu Creative City gelegen — Balis größter kreativer und Lifestyle-Cluster

• Gehdistanz zu Schulen, Kunsträumen, Restaurants und Wellnesszentren

• Sichere gated Community mit geringer Dichteentwicklung

• Grüne natürliche Umgebung und ruhige Wohnatmosphäre

• Starkes Investitionsaufwertungspotenzial der Region

🏡 Villa Vorteile

• Einstufiges Layout ideal für Familien und Langzeitleben

• Privater Garten und Grundstück

• Architektur inspiriert von japanischem Minimalismus und natürlichen Materialien

• begrenzte Anzahl von Villen im Projekt erhöht Wiederverkauf Liquidität

• Geeignet sowohl als privater Wohn- als auch langfristiger Mieter

🏗 Projektkonzept

• Flower Estates — eine Boutique Wohnanlage von nur 20 Villen

• Einheitliches Architekturdesign mit hoher Privatsphäre

• Individuelle Landschaftsgestaltung für jede Villa

• Bis zu 15 Jahre Strukturgarantie

• Resort-Residence-Lifestyle im Nuanu urbanen Ökosystem

💼 Kaufbedingungen

• Anzahlung: 30%

• Installationsplan für Entwickler während des Baus

• Flexibler Zahlungsplan ohne Bankfinanzierung

• Escrow-Kontooption verfügbar für sichere Transaktionen

🛡 Rechtssicherheit

• Vollständige Eigentumsrechte

• Landdokumente und Baugenehmigungen auf Anfrage

• Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler

• Transparente Eigentums- und Registrierungsstruktur

Lassen Sie einen Kommentar und ich werde Grundrisse und Kapitalwachstumsprognosen senden.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 135.0
Preis pro m², USD 4,370
Wohnungspreis, USD 590,000

Standort auf der Karte

Tabanan, Indonesien
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
