Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

📊 Premium 2-Schlafzimmer Villa in Flower Estates, Bali
Private Gated Community von 20 Villen | Residence & Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali
📈 Details zum Hauptobjekt
• Preis: ab 500.000 USD
• Villagröße: 106 m2
• Grundstück: ab 265 m2
• Format: 2-Schlafzimmer Einzelhaus
• Handover: Q1 2027
• Eigentumsstruktur: **Freiburg (Vollland und Eigentum)* *
📍 Lage und Umgebung
• In Nuanu Creative City gelegen — Balis größter kreativer und Lifestyle-Cluster
• Gehdistanz zu Schulen, Kunsträumen, Restaurants und Wellnesszentren
• Sichere gated Community mit geringer Dichteentwicklung
• Grüne natürliche Umgebung und ruhige Wohnatmosphäre
• Starkes Investitionsaufwertungspotenzial der Region
🏡 Villa Vorteile
• Einstufiges Layout ideal für Familien und Langzeitleben
• Privater Garten und Grundstück
• Architektur inspiriert von japanischem Minimalismus und natürlichen Materialien
• begrenzte Anzahl von Villen im Projekt erhöht Wiederverkauf Liquidität
• Geeignet sowohl als privater Wohn- als auch langfristiger Mieter
🏗 Projektkonzept
• Flower Estates — eine Boutique Wohnanlage von nur 20 Villen
• Einheitliches Architekturdesign mit hoher Privatsphäre
• Individuelle Landschaftsgestaltung für jede Villa
• Bis zu 15 Jahre Strukturgarantie
• Resort-Residence-Lifestyle im Nuanu urbanen Ökosystem
💼 Kaufbedingungen
• Anzahlung: 30%
• Installationsplan für Entwickler während des Baus
• Flexibler Zahlungsplan ohne Bankfinanzierung
• Escrow-Kontooption verfügbar für sichere Transaktionen
🛡 Rechtssicherheit
• Vollständige Eigentumsrechte
• Landdokumente und Baugenehmigungen auf Anfrage
• Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler
• Transparente Eigentums- und Registrierungsstruktur
Lassen Sie einen Kommentar und ich werde Grundrisse und Kapitalwachstumsprognosen senden.