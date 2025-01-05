Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!
Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.
Der Komplex besteht aus:
Zusammenarbeit mit der führenden Galerie der zeitgenössischen Kunst in Singapur - MayinArt (Aufmalungen in jedem Zimmer)
Layout von Villen Typ 1:
Layout von Villen Typ 2:
Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.
Erhöhte Rentabilität von der Marke: 14% - 18% pro Jahr. Laut STR und Colliers, im Vergleich zu privaten Immobilien, Markenhotels zeigen:
Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!
Es wird eine mobile Anwendung, wo Investoren in der Lage sein, Belegung und Rentabilität online sehen!
Anzahlung 30%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.
Fertigstellung: 2. Quartal 2028.
Infrastruktur:
Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen