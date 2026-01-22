  1. Realting.com
  4. Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Pecatu, Indonesien
von
$150,000
von
$2,000/m²
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
15 1
ID: 33301
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.02.26

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Pecatu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ferienwohnungen in Bali 75 m2 ab 150.000 $ • Ertrag von 10% • Limitiertes Angebot Desa Harmonis 2

📈 Details zum Hauptobjekt

• Preis: ab 150.000 USD

• Fläche: 75 m2

• Format: Apartments für Mieteinkommen und persönliche Nutzung

• Handover: 2026

• Eigentümerstruktur: Leasehold

• Projektentwickler: Harmonisische Entwicklung

📍 Standort

• South Bali – eine der gefragtesten und schnell wachsende Gebiete der Insel

• In der Nähe der beliebten Strände und touristischen Reiseziele

• Komfortable Zugänglichkeit des Verkehrs

• Entwickelte Infrastruktur für Wohnen und Freizeit

• Stabiler touristischer Fluss

🏡 Wohnung Vorteile

• Optimale Größe sowohl für Vermietung als auch für komfortables Wohnen

• Hohe Wiederverkaufsliquidität

• Geeignet für kurzfristige und mittelfristige Mieten

• Niedrige Wartungskosten

• Universalformat für eine erste Anlageimmobilie in Bali

🏗 Projektkonzept

• Desa Harmonis 2 — eine moderne Boutique Wohnanlage

• Funktionslayouts und zeitgenössische Architektur

• Mietverwaltungsmodell verfügbar

• Gelegen in einem Entwicklungsgebiet mit starkem Kapitalwachstumspotenzial

💼 Kaufbedingungen

• Anzahlung von 30%

• Installationsplan für Entwickler während des Baus

• Flexibler Zahlungsplan

• Vollzahloption mit Rabatt

🛡 Rechtssicherheit

• Land- und Baudokumente auf Anfrage

• Transparente Transaktionsstruktur

• Escrow-Kontooption für sichere Zahlungen

• Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler

🏘 Weitere Optionen im Komplex

• Ferienwohnungen 75 m2 — ab 150.000 USD

• Apartments mit garantierter 10% Ausbeute — ab 160.000 USD

• Fähigkeit, eine Immobilie basierend auf Investitionsstrategie und Budget auszuwählen

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.

Standort auf der Karte

Pecatu, Indonesien
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

