Villa AQUAMARINE III

Apartments in Top-Lage nahe am Meer.



Amortisationsprognose – 30 % nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Die Immobilie ist ideal für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition.



Anzahlung – 10 %. Zahlung in gleichen Raten über 12 Monate.



Die Apartments verfügen über Designer-Ausstattungen und -Möbel.



Der Komplex befindet sich in der Gegend von Canggu. Lage – in der Nähe des Ozeans und der Gebiete Berawa, Batu Bolong und Pererenan. Leitung eines 5-Sterne-Hotels.



Infrastruktur:

- Schwimmbad;

- Garten;

- Café;

- Kultstätten;

- Fitnessstudio;

- Einkaufen;

- Sicherheit rund um die Uhr.



Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir wählen eine Immobilie nach Ihren Wünschen aus. Wir organisieren eine sichere Transaktion mit dem Entwickler!