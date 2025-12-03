  1. Realting.com
  Indonesien
  Kuta
  Neue Häuser

Neubau Häuser in Kuta, Indonesien

Villa SUOM
Villa SUOM
Seminyak, Indonesien
von
$260,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 71–154 m²
4 Immobilienobjekte 4
Villen in einem beliebten Touristenziel auf Bali in der Gegend von Canggu. Villen im Studio-Layout mit einem oder zwei Schlafzimmern (80,7 - 154,1) mit vollständiger Ausstattung und schlüsselfertigen Möbeln gemäß dem Designprojekt . Mit großen Panoramafenstern. Die Villen verfügen über…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.0
220,000
Villa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Legian, Indonesien
von
$400,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Der Wohnkomplex 5 STORIES besteht aus fünf Villen und liegt in der idealen Gegend von Pererenane, 800 Meter vom Strand entfernt. Moderne 3-Zimmer-Villa mit einem geräumigen Wohnbereich und einer Küche mit Panoramafenster. Das Besondere an der Villa ist die großzügige Terrasse neben dem pr…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
