Villa GARDEN VILLA

Atemberaubende Villa mit Blick auf den Dschungel und die Reisfelder.



Es sind zinslose Ratenzahlungen bis zu 19 % möglich. Rentabilität aus der Vermietung - 20 %.



Die Villa ist komplett möbliert und verfügt über Designer-Oberflächen. Einzigartige Lage inmitten der Natur. Hier können Sie in die balinesische Ruhe eintauchen und den besten Ort genießen – Ubud. Privater Pool in der Villa.



Fertigstellungsdatum: Oktober 2024



In der Nähe befindet sich eine ausgebaute Infrastruktur.



