Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$210,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu groß…
Smart Home
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Bukit, Indonesien
von
$437,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa Privater Pool Malerische Terrasse 3 Schlafzimmer 1 Wohnzimmer Bereich: Grundstücksfläche - 300 m ² Gebäude - 125 m ² Preis: 437.500 $ (3.500 $ pro m ²) Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedene…
Baliray
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonesien
von
$190,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa zwei Minuten vom Strand entfernt. Voraussichtlicher ROI – 17 %. Zahlung: 30 % + Raten für 7 Raten von 10 %. Zinslose Zahlungen für 12 Monate. Investitionsobjekt mit hoher Rentabilität! Garantierte Preiserhöhung! MELASTI DREAM RESIDENCE Komplex mit moderner Architektur. Innendekorat…
Foreign Real Estate
OneOne
Hüttendorf TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновациоными комплекту TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом накокеан. Расположен в Улувату, к…
Риэлтор без границ
Villa s vidom na okean
Bukit, Indonesien
von
$490,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Baliray
Villa NEAT HOUSE GWK
Bukit, Indonesien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Foreign Real Estate
