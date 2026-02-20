  1. Realting.com
Neubau Häuser in Jimbaran, Indonesien

Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonesien
von
$345,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa 100 Meter vom Strand von Jimbaran entfernt. ROI – 13,3 %. Amortisation in 7,5 Jahren. Die Architektur der Villa ist bis ins kleinste Detail für einen komfortablen Aufenthalt durchdacht. Die Villa ist außerdem komplett möbliert und verfügt über ein Badezimmer in jedem Schlafzimmer…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
