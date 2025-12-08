  1. Realting.com
  Indonesien
  Ubud
  Neue Häuser

Neubau Häuser in Ubud, Indonesien

Villa VILLA SICILIA
Ubud, Indonesien
von
$441,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 96–507 m²
4 Immobilienobjekte
Einzigartige Villa im schönen Ubud. Die Rentabilität der Villa aus der Vermietung beträgt bis zu 15 %. Anzahlung – 30 %. Gemütliche Villa mit moderner Designer-Renovierung und Möbeln. Es gibt einen privaten Swimmingpool vor Ort. Die Villen variieren in unterschiedlichen Grundrissen und…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
96.0
285,000
Villa
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Ubud, Indonesien
von
$329,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Villa 3 Schlafzimmer Entwickelte Infrastruktur des Bezirks Blick auf Reisfelder Pool Bereich: Gebäude - 230 m ² Preis: 329.000 $ (1 430 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 260 $ Laden - 80% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des O…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonesien
von
$215,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 70–78 m²
4 Immobilienobjekte
Ubud Dream ist ein einzigartiger Komplex von 41 Villen auf zwei Ebenen im Herzen von Ubud.Villen mit Designer-Finishs und Möbel für Privatsphäre oder Familienurlaub:1 Schlafzimmer - von 78 m22 Schlafzimmer - bis zu 86 m2Zahlungen30% Anzahlung50% in den Installationen bis zur Fertigstellung d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
78.0
255,000
Wohnung
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa THE TWINS
Ubud, Indonesien
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 247–263 m²
2 Immobilienobjekte
Villa mit Panoramablick auf den Dschungel und den Sonnenuntergang. ROI – 17 %, Amortisation in 6 Jahren. Jährliches passives Einkommen aus Tagesmieten. Jede Villa verfügt über einen eigenen Swimmingpool. Die Inneneinrichtung ist im balinesischen Stil unter Verwendung hochwertiger Mater…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesien
von
$330,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa 2 Fußböden 2 Schlafzimmer Pool Terrasse Geräumiges Wohnzimmer Bereich: Gebäude - 183,5 m ² Land - 220 m ² Preis: 365.000 $ (1.989 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung einer Villa: Umsatz pro Tag: 250 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung…
Immobilienagentur
Baliray
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonesien
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 200 m²
1 Immobilienobjekt
Familienvilla mit großer Fläche. Vorhergesagter ROI – 17 %. Das Konzept des Komplexes umfasst: - System „sicheres Zuhause" - Verwaltungsgesellschaft mit Erfahrung in der Arbeit mit Kindern - Spielbereich für Kinder in jeder Villa - Kindermenü und Spielzimmer im Restaurant der Villa…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
Baliray
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Ubud, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa 2 Schlafzimmer 2 Etagen Infinity-Pool   Bereich: Villenfläche - 117 m² Grundstücksfläche - 190 m²   Preis: 240.000 $ (2.051 $ pro m²)   Einnahmen aus der Vermietung einer Villa: Umsatz pro Tag: 367 $ Laden – 59 % Umsatz pro Tag inklusive Lad…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonesien
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.Finanzielle Vorteile:Jahresrendite - von USD 37,059Nettogewinn pro Jahr - ab USD 18,333ROI - 15,1%Kapitalisierung - 22,3%Die Rentabilität ist im Vertrag festgelegt. Management: Ribas Hotel Group.Ein einziga…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa GREEN HAVEN
Ubud, Indonesien
von
$209,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonesien
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.Finanzielle Vorteile:Jahresrendite - von USD 37,059Nettogewinn pro Jahr - ab USD 18,333ROI - 15,1%Kapitalisierung - 22,3%Die Rentabilität ist im Vertrag festgelegt. Management: Ribas Hotel Group.Ein einziga…
Immobilienagentur
Smart Home
Villa Villa na Bali v Ubude
Ubud, Indonesien
von
$108,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Villa 1. StockTerrassePool1 SchlafzimmerGebiet:Gebäude - 40 m2Preis: $108.000 ($2,942 pro m2)Kosten und Steuern für den Verkauf eines Objekts werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab.Allgemeine Aufwendungen und Steuern:Notargebühr 1% (mit dem
Immobilienagentur
Baliray
Hüttendorf Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Stadthaus 2 Schlafzimmer Pool Geräumige Terrasse Bereich: Gebäude - 132,7 m ² Land - 120 m ² Preis: 240.000 $ (1.809 $ pro m ²) Einnahmen aus der Anmietung eines Stadthauses: Umsatz pro Tag: 180 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladevorgangs…
Immobilienagentur
Baliray
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 80–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villen zum Verkauf in LOYO Villas Ubud, Bali  Luxusvillen zum Verkauf in einem einzigartigen Komplex aus 5 Villen - LOYO Villas Ubud, gelegen im Herzen von Bali, in Ubud. Dies ist ein idealer Ort zum Leben und Entspannen, umgeben von Natur und kulturellen Attraktionen. 1. Eigenschaften…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesien
von
$299,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Baliray
Villa THE CUBE
Ubud, Indonesien
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 240 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zweistöckige Villa mit Panoramablick und Swimmingpool. ROI – 18,1 %, Amortisation in 5,5 Jahren. Passive Mietrendite. Moderne Villa mit Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben und Erholung in der Gegend von Ubud. Die Villa hat auch eine Investitionsattraktivität. In dieser Gegend g…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
