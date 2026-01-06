  1. Realting.com
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Wana Giri, Indonesien
von
$399,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa weg vom Lärm, in ruhiger Lage. Villa im beliebten Entwicklungsgebiet von Melastie, wo die durchschnittliche Belegungsrate von 3-Zimmer-Villen mit Tagesmiete 67,8% beträgt. 3 Schlafzimmer sind das beliebteste Segment in der Miete. Hohe Nachfrage nach Villen mit 2-4 Schlafzimmern und feh…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesien
von
$438,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Villa in einem beliebten Bereich mit hohem Mietbedarf. 2-3 Schlafzimmer sind das begehrteste Segment in der Miete. Villa mit modernem Design und ist komplett bereit für Belegung. Alle Annehmlichkeiten, einschließlich hochwertige Möbel, wird Ihr Leb…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
OneOne
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Wana Giri, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Investieren Sie in ein einzigartiges Projekt in Bali, das Premium-Service und Harmonie mit der Natur verbindet!Installationen verfügbar!Garantierte Rückkehr von 10% pro Jahr!Einrichtungen: Restaurants, Bars, Coworking, Spa, Pool-Komplex, High-Speed-Internet, Fitness-Center, gemütliche Erholu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Wana Giri, Indonesien
von
$449,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa mit einer einzigartigen Lage. ROI - 11 Prozent. Die Villa ist ideal für dauerhafte Residenz und Investition. Bis zu 8 Monate sind Raten verfügbar. Villa in einem bewachten ruhigen Dorf. Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet des größten Golfclubs. Villa mit Terras…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Wana Giri, Indonesien
von
$399,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Apartments im Herzen von Bali. Immobilienwachstum in der Region, garantiert hohe Erträge. Benötigte Miete. Wohnung mit voll ausgestatteten Möbeln. Entwickelte Infrastruktur und Einrichtungen: von den ursprünglichen Cafés bis zu den Spas - all das ist zu Fuß erreichbar. Sie müssen nicht weit …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonesien
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Villa in einer gemütlichen und ruhigen Gegend. Rendite bis zu 15,8 %. Villa mit wunderschönem Panoramablick auf grüne Wälder und das Meer. Der Villenkomplex liegt auf dem Gelände eines Golfclubs, nur eine Minute vom atemberaubenden Dreamland Beach entfernt. Die Villa liegt in einem Nat…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa für Investitionen mit Blick auf den Dschungel und den Fluss Mietertrag: bis zu 14,6% pro Jahr mit einer Ladung von 80% Villa mit balinesischer Architektur. Hohe Decken, Schwimmbad, Wohnbereich. Lieferdatum: Januar 2025 UBUD GREEN VIEW VILLAGE Villen befinden sich in Pejeng (Pedzheng), …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Indonesien
von
$230,321
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Luxusvilla von einem zuverlässigen Entwickler. Die Villa liegt 600 Meter vom Meer entfernt. Jede Villa der NYANG NYANG RESIDENCE verfügt über einen privaten Pool und eine großzügige Terrasse, auf der die Bewohner entspannen, die Sonne genießen und ihre Privatsphäre genießen können. So ents…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Indonesien
von
$210,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Villen im Pandawa Hills Villas Komplex mit einer einzigartigen Naturlandschaft am Meer. ROI aus Wohnungsmiete pro Jahr: 14,3 % Zahlung 30 % + Raten für 7 Raten von 10 %. Fälligkeitsdatum: Februar 2026. Hauptmerkmale: - Einzigartige Landschaft; - Restaurant - Kino - Blick auf das Meer und …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Wana Giri, Indonesien
von
$315,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Gemütliche Villa mit Garten und Pool. ROI 16,45 % – Amortisation 6,5 Jahre. 85 % Auslastung in der Gegend. Zinsloser Ratenzahlungsplan. AZORA VILLAS befindet sich in ruhiger Lage auf Bali, in der begehrtesten Gegend von Canggu. Nur 10 Minuten vom Meer entfernt. Die Villen sind bewacht…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonesien
von
$700,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 235–310 m²
2 Immobilienobjekte 2
Geräumige Villa mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Investitionsattraktivität auf Bali: ROI 11-20 % (310 m²). ROI 8-14 %. (260 m²) ROI 13-24 % (332 m²) Villa mit modernem Innendesign. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer. Annehmlichkeiten vor Ort: - Loungebereic…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
