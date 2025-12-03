  1. Realting.com
Neubau Häuser in Kuta Selatan, Indonesien

Nusa Dua
Jimbaran
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Benoa, Indonesien
$168,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
Smart Home
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Benoa, Indonesien
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
Smart Home
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonesien
$357,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Baliray
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesien
$300,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
LOYO & BONDAR
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonesien
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf in der Anlage U Villas PandawaRaten: bis zu 12 MonateLieferung: Dezember 2024ROI: 17%ANHANG Beschreibung:Wir bringen Ihnen einen exklusiven Komplex von 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit, im Bereich von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden sich in einer nicht-touris…
LOYO & BONDAR
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pecatu, Indonesien
$214,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 57–192 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa mit privatem Pool. Moderne Villa im beliebten Bingin-Viertel. Die Villa kann eine individuelle Innen- und Landschaftsgestaltung haben. Zahlung - 100 %. Die beiden Villen liegen nebeneinander und verfügen über eine Tür zum Innenhof. Sie können zusammen oder separat genutzt oder…
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesien
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 117–159 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa 80 Meter vom Strand entfernt.Vorteile: Erträge bis zu 15% pro Jahr.Ausstattung:- Eigener Pool mit Hydromassage;- Ja. Das intelligente Heimsystem;- Heimkino;- Weinschrank;- Lagerung.- Waschmaschine;- Haushaltsgeräte und -analoge von Bosch;- Plumbing Grohe, Villeroy & Boch und Analoga.La…
DDA Real Estate
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonesien
$420,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 200–300 m²
2 Immobilienobjekte 2
Premium-Villa für langfristiges Wohnen und Investieren. Die Mietrendite beträgt bis zu 15 % pro Jahr. Villa komplett schlüsselfertig fertiggestellt. Eigenes Schwimmbad umgeben von wunderschöner Natur. Die Vorteile des Erwerbs liegen in der Wertsteigerung nach Baufertigstellung um bis z…
DDA Real Estate
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonesien
$545,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
DDA Real Estate
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
$188,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 50–87 m²
15 Immobilienobjekte 15
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
LOYO & BONDAR
Villa Green Village
Benoa, Indonesien
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Fläche 34–140 m²
5 Immobilienobjekte 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzigartigen Vorteil: Panoramablick auf den Horizont und die steigende Sonne. Dies ist ein seltener Ort auf der Karte von Bali, wo jeder Tag als Bild beginnt.Der Komplex befindet sich nur wenige Gehminuten…
LOYO & BONDAR
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesien
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 97–125 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und MöbelEntwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung des Objekts nach LieferungDesign und Entwicklung des ProjektdesignsBau und tech…
LOYO & BONDAR
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonesien
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Baliray
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonesien
$320,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Villa zwei Minuten vom Strand entfernt. Voraussichtlicher ROI - 17 %. Zahlung: 30 % + Raten für 7 Raten von 10 %. Zinslose Zahlungen für 12 Monate. Eine ideale Wahl für Investitionen mit hoher Rendite! Innendekoration und Mobiliar sind im Preis inbegriffen. In der Nähe des Ko…
DDA Real Estate
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonesien
$259,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Sky Stars Ocean View ist ein moderner Luxusvillenkomplex, der bei Touristen mit hohem Einkommen beliebt ist. Wir bauen moderne Designvillen mit teurer und hochwertiger Dekoration aus Marmor, zuverlässigen Veredelungsmaterialien, teuren und komfortablen Möbeln. Jede Villa verfügt über eine…
Samahita Group
Villa U VILLAS 1
Ungasan, Indonesien
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 116 m²
1 Immobilienobjekt 1
Villa mit Meerblick als Investition oder dauerhafter Wohnsitz auf der wunderschönen Insel Bali. Die durchschnittliche Marktrendite beträgt 15 %. Mietrendite bis zu 22 %. Komplett möblierte Villa mit Annehmlichkeiten in der Gegend von Bukit. Zahlungsbedingungen: 30 % + Raten für 7 Ra…
DDA Real Estate
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonesien
$345,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Villa 100 Meter vom Strand von Jimbaran entfernt. ROI – 13,3 %. Amortisation in 7,5 Jahren. Die Architektur der Villa ist bis ins kleinste Detail für einen komfortablen Aufenthalt durchdacht. Die Villa ist außerdem komplett möbliert und verfügt über ein Badezimmer in jedem Schlafzimmer…
DDA Real Estate
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonesien
$320,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eine einmalige Gelegenheit, eine Villa im renommierten Melasti Dream Residence-Komplex auf Bali zu erwerben! Allgemeine Informationen: - Standort: Bali, Bukit, Melasti-Gebiet - Anzahl der Villen: 63 - Rentabilität (ROI): 17 % - Mietrendite: 25–30 % Beschreibung der Villen: Jed…
LOYO & BONDAR
Stadthaus TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonesien
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Premium-Stadthaus in der Nähe des Ozeans mit herrlichem Blick auf den Sonnenuntergang. Die Mietkosten steigen jedes Jahr um 10—15. Stadthaus mit komfortabler Aufteilung, privatem Pool und Terrasse. Die hohen Decken sind 3,6 Meter groß und schaffen so ein Gefühl von einzigartigem Raum. Möbe…
DDA Real Estate
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesien
$230,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf im U Villas Pandawa-Komplex Ratenzahlungsplan: bis zu 12 Monate Lieferung: Dezember 2024 ROI: 17 % 1. Beschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex aus 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit in der Gegend von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden…
LOYO & BONDAR
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
Smart Home
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Smart Home
Villa
Pecatu, Indonesien
$265,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 130 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Villa mit Meerblick. Villa mit Investitionsattraktivität und einer Mietrendite von 8-10 % pro Jahr. Innenarchitektur und Landschaftsgestaltung können individuell sein. Es gibt einen privaten Pool vor Ort. Vorteile: Mietdauer - 27 Jahre + Verlängerung um 23 Jahre, 5 Jahr…
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
Smart Home
Villa Onsider
Pecatu, Indonesien
$360,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in Bali ist eine ideale Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern Onsider in der prestigeträchtigen Gegend von Uluvatu ist nicht nur ein Haus, sondern eine rentable Investition mit hoher L…
DDA Real Estate
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
$90,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Smart Home
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesien
$303,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles Einkommen!Volle Ausstattung!Flexible Raten!Steigende Kosten 10-15% pro Jahr!Das Dreamland-Projekt bietet stilvolle Villen mit 1-3 Schlafzimmern mit privaten Pools, Panoramafenstern und durchdachter Arc…
DDA Real Estate
