Villa GREEN 2

Villa nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Villa in einem beliebten Bereich mit hohem Mietbedarf. 2-3 Schlafzimmer sind das begehrteste Segment in der Miete. Villa mit modernem Design und ist komplett bereit für Belegung. Alle Annehmlichkeiten, einschließlich hochwertige Möbel, wird Ihr Leben komfortabel und gemütlich machen. Die Infrastruktur ist sehr entwickelt, es gibt Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten in der Nähe, die es zu einem idealen Ort zu bleiben und zu entspannen. Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen! *Die Kosten sind am 10.10.2024 angegeben.