Villa Dreamland

Pecatu, Indonesien
von
$303,000
;
9
ID: 27376
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Pecatu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles Einkommen!
Volle Ausstattung!
Flexible Raten!
Steigende Kosten 10-15% pro Jahr!

Das Dreamland-Projekt bietet stilvolle Villen mit 1-3 Schlafzimmern mit privaten Pools, Panoramafenstern und durchdachter Architektur. Moderne Villen in der Nähe der Strände von Dreamland und Bingin - Ihre Chance, Immobilien in einem der begehrtesten Gegenden von Bali zu besitzen!

Ausstattung des Komplexes: privater Pool (5×2.4 m / 6×2.5 m) an jeder Villa, geräumige Terrassen mit Grillplatz, SPA-Zone und grünen Landschaftsbereichen, Parkplatz und Regenwasser-Sammlungssystem, voll eingerichtet und Klimaanlage

Standort - prestigeträchtige Bezirk Bingin, Uluvatu:

300-500 m zu den Stränden von Dreamland und Bingin
- 2-12 Minuten zu Cafés, Restaurants, Fitnessclubs, Yoga-Studios;
- Naher Golfplatz New Kuta, Supermärkte, medizinische Klinik;
- entwickelte Infrastruktur für komfortables Leben und Tourismus.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pecatu, Indonesien

