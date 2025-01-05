Villa Dreamland

Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles Einkommen!

Volle Ausstattung!

Flexible Raten!

Steigende Kosten 10-15% pro Jahr!

Das Dreamland-Projekt bietet stilvolle Villen mit 1-3 Schlafzimmern mit privaten Pools, Panoramafenstern und durchdachter Architektur. Moderne Villen in der Nähe der Strände von Dreamland und Bingin - Ihre Chance, Immobilien in einem der begehrtesten Gegenden von Bali zu besitzen!

Ausstattung des Komplexes: privater Pool (5×2.4 m / 6×2.5 m) an jeder Villa, geräumige Terrassen mit Grillplatz, SPA-Zone und grünen Landschaftsbereichen, Parkplatz und Regenwasser-Sammlungssystem, voll eingerichtet und Klimaanlage

Standort - prestigeträchtige Bezirk Bingin, Uluvatu:

300-500 m zu den Stränden von Dreamland und Bingin

- 2-12 Minuten zu Cafés, Restaurants, Fitnessclubs, Yoga-Studios;

- Naher Golfplatz New Kuta, Supermärkte, medizinische Klinik;

- entwickelte Infrastruktur für komfortables Leben und Tourismus.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.