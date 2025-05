Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7

Hochmoderne Villa in einem neuen Komplex mit Blick auf den Ozean. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit hoher Mietrendite (ROI 15-18 %).



Die Villa ist für ein komfortables dauerhaftes Wohnen mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung konzipiert. Modernes „Smart Home“-System. Die beste Lage in der beliebtesten Gegend von Canggu. Entfernung zum Strand: 900 Meter.



Projektabschluss: Mai 2025.



Ausstattung: Restaurant, Jogging- und Radstrecke, durchdachte Parkplätze, Co-Working-Space, Spa-Bereich, Schwimmbad mit Wasserfall, Yoga-Bereich.



Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir wählen eine Immobilie nach Ihren Wünschen aus. Wir organisieren eine sichere Transaktion mit dem Entwickler!