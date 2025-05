Villa Dream View 4

Eine atemberaubende Villa mit einer einzigartigen Lage. ROI - 11 Prozent. Die Villa ist ideal für dauerhafte Residenz und Investition. Bis zu 8 Monate sind Raten verfügbar. Villa in einem bewachten ruhigen Dorf. Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet des größten Golfclubs. Villa mit Terrasse, drei Schlafzimmer, privatem Pool, Küche Wohnzimmer. Voll möbliert und mit neuem hochmodernem Innendesign. Villa in einem bewachten ruhigen Dorf. Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet des größten Golfclubs. Malerische Panoramablick auf die grünen Wälder und das schöne Meer. 7 Minuten vom spektakulären Dreamland Beach entfernt. Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen!